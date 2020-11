Alors que l’Argentine tente d’assimiler la mort de Diego Armando Maradona, le Le football argentin a déjà préparé un hommage émotionnel à “ El Pelusa ”. Le lendemain de la SuperLiga Cup, le tournoi en cours et qui débute ce samedi avec le duel Racing-Unión au Cilindro de Avellaneda, tout le monde, y compris les arbitres, portera le maillot de l’albiceleste que Maradona a défendu lors de la Coupe du monde 1986.

Selon le journal sportif argentin Olé, les équipes sauteront sur l’herbe avec le même maillot: le modèle de l’élastique que portait l’albiceleste lors de la Coupe du monde 1986 avec le numéro et le nom de Maradona. C’est le même maillot avec lequel l’Argentine a été proclamée championne du monde au Mexique en 1986, auquel s’ajoutera la silhouette de Maradona avec un ballon devant.

Non seulement les joueurs porteront ce maillot, mais aussi le corps des arbitres portera l’élastique, qui comprendra également les logos de l’AFA et de la Ligue sur le devant. Les applaudissements et la musique ne manqueront pas. Parmi les nombreuses chansons et chants dédiés à Maradona, ce week-end “La main de Dieu” retentira dans les stades, chanson mythique que Potro Rodrigo a immortalisée en l’honneur d’El Diego.

Au lieu de une minute de silence, il y aura une des applaudissements, en remerciement à Diego Armando Maradona et qui symbolise la joie d’El Pelusa. De plus, ils seront placés écrans géants pour se souvenir de certains des moments les plus marquants de la carrière de Maradona. Bien que cela ait voulu être un secret, les détails de l’hommage ont fini par transcender au fur et à mesure qu’ils sont connus des clubs argentins.

Hommages dans tous les stades du monde

En plus des minutes de silence significatives dans plusieurs stades à travers la planète, le monde du sport en général a ajouté à la tristesse suscitée par la disparition de Maradona. L’un des hommages qui a le plus ému est celui mettant en vedette les All Blacks, qui ont dédié le haka précédent au match contre Los Pumas de Argentina dans le tournoi de rugby des Tri-Nations.

Le capitaine Sam Cane a placé un maillot noir de l’équipe nationale de Nouvelle-Zélande sur l’herbe avec le «10» et le nom de famille de Maradona en blanc.