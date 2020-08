Dans quelques jours, le Athlète de Madrid Il reprendra l’entraînement et dans quelques semaines la ligue commencera, mais sous le commandement de Cholo Simeone il n’y aura, pour l’instant, qu’un nouveau visage, celui d’Ivo Grbic. Il peut y en avoir plus Mais pour que cela se produise, ils doivent d’abord vendre … et bien vendre.

La loge de l’Atlético de Madrid est vide malgré une croissance incroyable dans tous les secteurs – économique, sportif et image – dont il jouit depuis l’arrivée de Cholo Simeone. La pandémie de coronavirus a touché un club qui veut renforcer son effectif pour se battre à nouveau jusqu’aux derniers jours pour le championnat de la ligue ou la Ligue des champions, mais il aura des problèmes pour pouvoir intégrer de nouveaux joueurs.

Comme cela se passe dans le métro, pour pouvoir entrer d’abord laisser sortir. Les footballeurs sortent de l’Atlético de Madrid. Antonio Adán a terminé son contrat, Caio Henrique est allé à Monaco pour 8 millions ou Darío Póveda à Getafe. Ce sont des joueurs qui ne comptaient pas ou qui appartenaient à la filiale. Cela signifie que Ces revenus ne suffisent pas à la direction sportive pour décider d’opter pour un transfert de qualité.

Pour pouvoir obtenir une bonne somme d’argent L’Atlético ferait confiance à la vente d’Ángel Correa, pour lequel l’été dernier, ils ont demandé environ 50 millions d’euros. Autres footballeurs Ils ont dévalorisé ces années, comme Lemar, Vitolo ou Diego Costa. Bien que dans les sorties de ces trois, l’investissement ne serait pas récupéré, la vérité est que les rojiblancos pourraient respirer un peu plus en enlevant leurs copeaux élevés.

Depuis la fin de la saison, l’Atlético de Madrid n’a pu que rendre officielle l’arrivée d’Ivo Grbic et la continuité de Carrasco a été convenue pour une saison supplémentaire en prêt. Parmi les autres arrivées possibles, vous devez attendre pour gagner de l’argent. En plus de ceux mentionnés ci-dessus, il y a d’autres joueurs pour lesquels des offres seront également entendues: l’un des trois arrières droits –Trippier, Vrsaljko ou Arias-, Mario Hermoso et Héctor Herrera.

Il y a beaucoup de noms qui ont été liés à l’Atlético de Madrid pour porter le matelas élastique l’année prochaine, comme Luis Suárez, Marc Roca, Cavani … mais pour une raison ou une autre, salaires ou prix de transfert, pour l’instant ils ne peuvent pas entrer dans les plans du club en raison de la situation économique délicate qu’ils traversent.