En déménageant à Las Vegas, les Raiders ont échangé un terrain déchiré avec de la terre de baseball contre un tout nouveau lieu et un nouveau marché de fans.

L’Oakland Coliseum avait peut-être été le pire stade de la NFL; L’Allegiant Stadium, où jouent désormais les Raiders, figure parmi les meilleurs.

Les Raiders font leurs débuts dans leur nouvelle maison lundi soir contre les Saints devant un public de la télévision nationale, accueillant officiellement le football professionnel à Las Vegas après des décennies de jeu de la NFL avec l’idée de s’étendre à Sin City. Il s’agit de deux équipes sportives majeures pour Las Vegas en succession rapide – il a également récemment obtenu les Golden Knights de la LNH – et deux nouveaux sites.

Bien que les Raiders ne soient pas censés faire les séries éliminatoires lors de leur première année à Las Vegas, ils semblent être respectables. Le quart-arrière Derek Carr, qui joue pour son poste de départ après quelques années médiocres, est entouré d’un casting croissant de joueurs talentueux qui pourraient l’aider à briller. Au cours de la semaine 1, l’équipe a accumulé 34 points dans une victoire contre les Panthers.

Pendant une grande partie des 20 dernières années, le public national n’a connu les Raiders que pour des incidents sur et hors du terrain. Le lundi soir est donc l’occasion pour la franchise de remporter une rare victoire aux yeux du public.

Vous trouverez ci-dessous un guide détaillé du stade Allegiant et du déménagement des Raiders d’Oakland à Las Vegas:

Combien a coûté la construction du stade Allegiant?

L’Allegiant Stadium a nécessité près de 2 milliards de dollars à mettre en place, bien moins que le 5 milliards de dollars il a fallu pour finir le stade SoFi récemment ouvert à Los Angeles.

Contrairement au SoFi Stadium, qui était financé par le secteur privé, les Raiders ont reçu une aide financière de la ville de Las Vegas pour faire leur nouvelle maison. Environ 40% du coût du projet du stade Allegiant (750 millions de dollars) proviendraient de fonds publics.

Combien de temps a duré la construction?

La construction du stade Allegiant a commencé en novembre 2017 et s’est terminée cet été, ce qui signifie qu’il a fallu un peu moins de trois ans construire.

Capacité du stade Allegiant

L’Allegiant Stadium a une capacité de base de 65 000 personnes, mais peut s’étendre pour contenir plus de 70 000 personnes pour certains événements.

Où est Allegiant Stadium?

Le stade Allegiant est situé à Paradise, Nev., qui est une ville non constituée en société dans la région métropolitaine de Las Vegas.

Particularités du nouveau stade des Raiders

Bien qu’il s’agisse d’un terrain intérieur, la surface de jeu est faite de véritable herbe. Il a une piste profondément en dessous, et pendant les pauses entre les jeux, il peut être roulé à l’extérieur pour recevoir la lumière directe du soleil.

Contrairement à de nombreuses autres structures de football modernes, l’Allegiant Stadium n’a pas de tableau vidéo suspendu à son toit. Au lieu de cela, il y a de grands moniteurs répartis autour du périmètre des stands. Le choix de renoncer à un écran central est venu d’une volonté de maintenir un toit entièrement translucide.

Torche commémorative Al Davis

Une autre caractéristique déterminante du stade Allegiant – peut-être la caractéristique déterminante – est une «flamme» éternelle de 85 pieds honorant le défunt propriétaire des Raiders, Al Davis. Il a été créé via une imprimante 3D et est composé de fibre de carbone et d’aluminium.

À quoi ressemble le stade Allegiant?

L’Allegiant Stadium a un extérieur noir brillant en reconnaissance de l’une des couleurs primaires des Raiders. Comme beaucoup de nouveaux stades, il est censé se sentir aéré et ouvert bien qu’il soit à l’intérieur, et les fenêtres latérales et le toit transparent aident à créer cet effet.

Ci-dessous, des photos et des vidéos du stade Allegiant:

Jon Gruden à propos de l’ouverture de The Death Star (Allegiant Stadium) lundi soir: “Je m’en fous de Star Wars … mais c’est un nom sympa et il faut juste bien jouer quand on y arrive.” – Vic Tafur (@VicTafur) 17 septembre 2020

Les Raiders possèdent-ils le stade Allegiant?

L’Autorité du stade de Las Vegas, dirigée par un conseil d’administration de neuf membres, est propriétaire du stade Allegiant.

Combien ont coûté les droits de dénomination pour le stade des Raiders?

Les termes exacts du contrat entre Allegiant et les Raiders n’ont jamais été officiellement annoncés, mais Allegiant jouerait plus de 20 millions de dollars par an pour l’accord.

L’Allegiant Stadium a-t-il un toit rétractable?

Le toit du stade n’est pas rétractable, bien que sa semi-translucidité permette à la lumière naturelle d’illuminer le terrain pendant les matchs de jour. Il y a aussi quatre portes Lanai le long des côtés du stade qui permettent une vue sur une zone environnante qui comprend le Strip de Vegas.

L’UNLV joue-t-il au stade Allegiant?

Oui, le football UNLV jouera au stade Allegiant, donnant aux Runnin ‘Rebels un lieu universitaire bien plus agréable que n’importe lequel de leurs rivaux de Mountain West. L’Allegiant Stadium accueillera également le match de championnat de football Pac-12 ainsi que le Las Vegas Bowl annuel. Cependant, il n’accueillera pas de matchs de baseball, une aubaine pour une franchise Raiders habituée à partager un terrain avec les Oakland A.

Quand les Raiders ont-ils déménagé à Las Vegas?

Les Raiders ont déménagé d’Oakland à Las Vegas en 2020. C’est leur première saison en dehors de la Californie.

Pourquoi les Raiders ne sont-ils pas à Oakland?

Les Raiders voulaient un nouveau stade et soit le marché de Los Angeles, soit leur propre marché majeur. Quand Oakland a refusé de contribuer à l’aide que les Raiders souhaitaient pour un nouveau stade et que la NFL a refusé un déménagement à Los Angeles, Las Vegas est devenue la destination préférée de la franchise.

L’équipe est fière d’être une marque au-delà d’un emplacement spécifique, et elle espère que la nature transitoire de Las Vegas pourra faire baisser ses résultats plutôt que de travailler contre elle.