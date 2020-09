Lorsque les Rams et les Chargers ont abandonné leurs villes respectives pour déménager à Los Angeles en 2016, ils l’ont fait sans nouveaux stades où emménager. La précipitation pour sortir de Saint-Louis et de San Diego, respectivement, était apparemment plus pressante que d’attendre la construction de sites adaptés aux franchises de la NFL.

Les Rams ont passé les quatre dernières années à jouer au Los Angeles Memorial Coliseum, âgé de 74 ans, tandis que les Chargers étaient encore plus mal lotis au cours des trois dernières années, en compétition au Dignity Health Sports Park à capacité limitée.

Les deux équipes de Los Angeles profiteront de meilleures fouilles en 2020 alors qu’elles commenceront à jouer dans leur stade SoFi partagé, qui ouvre officiellement au football ce week-end.

Le stade SoFi est l’une des deux structures de football massives dévoilées cette année. Las Vegas accueille les Raiders dans le désert avec le stade Allegiant fraîchement construit.

Alors que les Rams and Chargers tentent de renforcer leur empreinte à Los Angeles et de se connecter avec les fans après leurs mouvements, ils misent sur le SoFi Stadium pour être un argument de vente attrayant pour les fans locaux.

Voici une ventilation complète du SoFi Stadium, y compris des photos et des fonctionnalités du nouveau lieu:

Combien a coûté la construction du SoFi Stadium?

Le stade SoFi coûte plus que 5 milliards de dollars de l’argent privé à compléter – un total stupéfiant difficile à mettre en perspective. Si le propriétaire des Rams, Stan Kroenke, donnait 15 $ à chaque citoyen des États-Unis, cela ne correspondrait toujours pas au montant qu’il a déboursé pour le SoFi Stadium.

Combien de temps a duré la construction?

De l’inauguration en novembre 2016 à l’ouverture officielle de son événement en 2020, le processus de construction du SoFi Stadium a pris près de quatre ans.

Où se trouve le stade SoFi Stadium?

Le stade SoFi est situé à Inglewood, Californie., qui fait partie du comté de Los Angeles.

Capacité du stade SoFi

La capacité du stade pour les matchs de la NFL est une ombre sur 70 000, mais il peut être optimisé avec des sièges supplémentaires pour des événements plus importants comme des concerts à environ 100 000 personnes.

Particularités du nouveau stade Rams and Chargers

Comme dans la plupart des stades modernes, la taille et les progrès technologiques du panneau vidéo sont les principaux points de vantardise. Le panneau vidéo du SoFi Stadium mesure 70 000 pieds carrés et 120 mètres de long.

L’Internet haut débit 5G, une conception intérieure-extérieure avec des places entourant la structure principale et un espace de vente au détail abondant sont également des éléments clés de l’installation de plusieurs milliards de dollars.

À quoi ressemble le stade des Rams and Chargers?

Vous trouverez ci-dessous quelques photos et vidéos intérieures et extérieures du stade SoFi:

Avec des conceptions audacieuses comme une construction avancée antisismique et des canaux d’air de refroidissement innovants, le profil élevé du SoFi Stadium n’a d’égal que son échelle monumentale remarquable. pic.twitter.com/Z0N9VX3t9R – Science Channel (@ScienceChannel) 9 septembre 2020

Je viens d’arriver au stade SoFi pour la première mêlée des Chargers et l’entraînement dans leur nouvelle maison. Il abrite également le plus grand tableau de bord vidéo de l’histoire du sport: un panneau double face de 360 ​​pieds avec une résolution 4K. Il lit – «Je ne suis pas triste. Je ne veux pas de votre pitié. Je veux du changement »pic.twitter.com/EszgA7ghwW – Julian Del Gaudio (@JulianDelGaudio) 27 août 2020

Quel est le nom du SoFi Stadium?

La société de financement SoFi, abréviation de Social Finance Inc., paiera 400 millions de dollars sur 20 ans pour les droits de dénomination.

Le stade SoFi accueillera-t-il la Coupe du monde et les Jeux Olympiques?

On s’attend généralement à ce que le site accueille une partie des cérémonies d’ouverture et de clôture des Jeux olympiques d’été de 2028, et il devrait également être l’un des principaux candidats à l’organisation des matchs de la Coupe du monde en 2026.

De plus, le SoFi Stadium accueillera le match de championnat du Super Bowl 2022 et des éliminatoires de football universitaire 2023.