Lors de sa présentation hier, Vasco Aguirre a promis que dans les prochains classiques contre les Tigres, son équipe mettra tous les efforts et la volonté de gagner.

Samedi 12 décembre 2020, p. 9

Javier Vasco Aguirre a été présenté hier comme le nouvel entraîneur de Monterrey, une équipe dans laquelle il a assuré que personne ne jouera par décret et qui laissera son âme à chaque match, surtout lorsqu’il jouera le classique royal contre les Tigres.

«Aujourd’hui (hier) ils se sont entraînés avec une très bonne attitude, je comprends que tout le monde au premier jour du nouvel entraîneur veut bien faire pour en tenir compte, mais je leur ai dit que comment ils s’entraînent, ils jouent, alors s’ils continuent à bien faire J’aurai 25 ou 30 partants, et je laisserai le meilleur aligner et gagnerai chaque semaine.

Ici personne ne va jouer par décret, pas même parce qu’il est le plus beau, le plus âgé, celui qui charge le plus ou le favori des fans, ici les 11 qui s’entraînent le mieux pendant la semaine joueront, quel que soit leur nom, car je suis Il semble que ce soit la chose la plus juste du football, a-t-il déclaré hier lors de sa présentation officielle.

De même, le stratège, qui commandait l’équipe nationale lors des Coupes du monde 2002 Corée-Japon et Afrique du Sud 2010, a indiqué les raisons pour lesquelles il avait accepté de diriger Monterrey, qui a été éliminé du tournoi des Guardianes 2020 après être tombé à Puebla dans la phase de repêchage.

C’était un projet que je ne pouvais pas rejeter, c’est une équipe gagnante, avec une philosophie en lien avec mes idées. Cela fait 20 ans (hors du pays) et je voulais retourner dans une institution sérieuse qui participe au travail social de la communauté et qui a récemment été pleine de succès. J’ai été frappé d’être un protagoniste avec une grande équipe, c’est essentiellement ce qui a fait la différence, a-t-il déclaré.

En revanche, l’ancien barreur des équipes japonaise et égyptienne était satisfait de l’équipe actuelle des Rayados et a promis que sous ses ordres, l’équipe fera de son mieux à chaque match.

“Monterrey est un club gagnant, un joueur de premier plan, exigeant, et l’effectif est très complet, pour le moment je n’ai pas besoin (de renforts), avec ce que nous avons, nous allons bien.

«L’équipe a une épine dans la façon dont nous avons été éliminés il n’y a pas longtemps, et le match revanche est venu rapidement, car il n’y a plus rien pour que la ligue commence, les joueurs ont une chance de revendiquer leur revendication.

Vous pouvez être sûr que l’équipe va laisser son âme à chaque match, nous allons être une équipe qui donne de la joie à ses gens, au moins en termes d’attitude, nous garantissons l’effort sans aucun doute.

Concernant le classique royal contre les Tigres, les basques ont déclaré que ce sera l’un des duels qu’ils joueront avec le plus d’élan.

Les gens marquent ce match sur le calendrier, c’est une rivalité qui transcende l’état de Nuevo León car ce sont deux équipes très compétitives et il y a une haine bien comprise en termes sportifs. C’est un duel auquel nous mettrons plus d’efforts et de volonté pour gagner, je sais que dans ces matches les supporters ne pardonnent ni la passivité ni une défaite, c’est pourquoi nous ferons tout notre possible pour remporter la victoire, a-t-il déclaré.

Enfin, l’ancien entraîneur d’équipes telles que Atlante, Pachuca, Osasuna, Atlético de Madrid, Saragosse, Español, Al-Wahda (des Émirats arabes unis) et Leganés a exclu de s’intéresser à la direction d’El Tri dans un avenir proche.

Sans crainte de se tromper, je pense que nous sommes entre de très bonnes mains, cela ne me vient pas à l’esprit qu’en ce moment (Gerardo) Martino peut quitter l’équipe nationale, nous devons lui apporter son plein soutien jusqu’à la Coupe du monde au Qatar, c’est un grand entraîneur et meilleure personne. J’ai cet engagement que j’ai acquis avec Monterrey et j’espère bien le remplir, avec des titres et un bon football, a-t-il déclaré.

Aguirre, qui a été couronné champion des Tuzos del Pachuca en 1999, a été présenté par José González Ornelas, chef du conseil d’administration de Rayados, et Duilio Davino, président des sports du club, qui a expliqué que son contrat était pour les deux prochaines années.

Pendant ce temps, l’ancien joueur Melvin Brown, qui faisait partie de l’équipe mexicaine qui a conduit Vasco à la Coupe du monde 2002, a assuré qu’il était très bénéfique pour un barreur avec cette grande expérience de venir en Liga Mx, dans une équipe aussi importante que Monterrey. Je pense que la compétition pour les autres clubs va être très serrée.

Il a également estimé que son retour était très surprenant parce qu’à un certain moment, on a supposé qu’il ne voulait pas revenir; Cependant, il est très motivant, car il est le meilleur entraîneur de l’histoire du football mexicain. Il y aura d’autres personnages historiques comme (Ignacio) Trelles, (Raúl) Cárdenas, qui ont plus de titres dans le pays, mais ce que Javier a fait quand il s’est aventuré à entraîner en Europe et dans d’autres parties du monde avec des équipes nationales et des équipes nationales, personne n’a fait cela, et Il est très difficile pour quelqu’un de l’imiter dans le présent.

Il a ajouté que c’est également encourageant pour les jeunes techniciens, car nous pouvons apprendre beaucoup de lui. J’espère que ça va très bien pour lui de durer longtemps ici et que nous avons l’occasion d’étudier sa méthodologie et sa façon de voir le football.