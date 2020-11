Afp et .

Journal La Jornada

Mercredi 11 novembre 2020, p. a10

Miami Le stade Exploria d’Orlando sera le seul lieu de la phase finale de la Ligue des champions de la Concacaf, qui se jouera sans spectateurs du 15 au 22 décembre, a rapporté l’entité qui régit le football en Amérique du Nord, en Amérique centrale et dans les Caraïbes.

La Ligue des champions est notre principale compétition de clubs et beaucoup de travail a été fait pour que nous puissions reprendre le tournoi en toute sécurité et couronner un champion de club régional, a déclaré le président de la Concacaf, Victor Montagliani, dans un communiqué.

Les séries de quarts de finale qui restent à définir sont le Los Angeles des États-Unis MLS contre Cruz Azul du Mexique, le Mexicain América et Tigres UANL contre Atlanta United et New York City des États-Unis, respectivement, en plus d’Olimpia du Honduras contre à l’Impact de Montréal du Canada.

Les quarts de finale se joueront les 15 et 16 décembre, les demi-finales se joueront le 19 décembre et trois jours plus tard, la grande finale aura lieu.

Selon le calendrier publié, si les quarts de finale devaient être disputés, l’Amérique se mesurerait en demi-finale, le 19 novembre, face au Los Angeles FC ou à Cruz Azul, tandis que l’avance du croisement entre les Tigres et le New York City FC , cherchera l’autre billet contre l’Olimpia hondurienne, ou l’Impact canadien de Montréal.

Nous sommes honorés que la Concacaf ait choisi la ville d’Orlando et notre site incroyable, l’Exploria Stadium, pour accueillir l’un des événements les plus importants du football de club, a déclaré le directeur exécutif du club d’Orlando City, Alex Leitão.

La Concacaf a noté qu’elle a développé une réglementation nouvelle et étendue pour garantir le différend de la phase finale dans des conditions sûres face à la pandémie de coronavirus.

Cela inclut un processus de test Covid-19 fréquent, avant et pendant la compétition, et des protocoles de santé et de sécurité qui seront strictement appliqués, a déclaré l’agence dans le communiqué.

La Ligue des champions a été suspendue en mars en raison de la pandémie, qui a laissé plus de 50 millions de personnes infectées et plus d’un million de morts dans le monde.