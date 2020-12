Karla Torrijos

Journal La Jornada

Samedi 5 décembre 2020, p. a13

Erik Lira, milieu de terrain de Pumas, a assuré que son équipe n’est pas battue malgré sa défaite 4-0 face à Cruz Azul lors du match aller des demi-finales du tournoi des Guardianes 2020. En outre, il espérait pouvoir surmonter le tableau de bord, comme il l’a mentionné. ils ont marqué quatre buts pour nous chez eux, nous pouvons en marquer cinq chez nous.

Lors d’une conférence de presse virtuelle tenue hier, le joueur a déclaré que pour l’équipe Auriazul, la série n’était pas encore finalisée, ils feraient donc tout leur possible pour obtenir le billet pour la finale de la compétition.

«Nous ne sommes pas battus, nous ne savons pas ce que c’est; Nous sommes concentrés sur la victoire et c’est ce que nous allons faire, nous voulons nettoyer l’image et le faire bien pour les gens qui sont à l’extérieur, qui nous aident, pour nos familles et nos proches.

L’entraîneur (Andrés Lillini) nous a toujours dit que nous devons sortir et nous affronter dans les bons et les mauvais moments, car depuis que nous sommes jeunes, ils nous ont appris à obtenir cette griffe qui caractérise Pumas et que nous allons faire lors du prochain match, a-t-il déclaré.

De même, il espérait pouvoir renverser l’avantage encombrant de La Maquina lors du match retour, qui aura lieu demain au stade universitaire olympique.

Il y a eu de nombreux retours dans le football. Pumas, en fait, en finale de 2015 perdait 3-0 et n’était nulle part. Je pense que s’ils ont marqué trois buts en 10 minutes, pourquoi ne pas le faire nous-mêmes, nous sommes tous convaincus que cela peut être fait.

Lira a exclu que la nervosité et l’inexpérience des joueurs locaux étaient les facteurs qui ont conduit au battement de l’équipe de ciment; Cependant, il a souligné que pour le retour, ils devraient sortir plus concentrés.

Des nerfs que nous n’avons pas (nous avions), pour une raison que nous sommes où nous sommes, je pense que nous avons très bien fait et nous allons tourner la page. Ce que nous devons corriger, c’est la concentration, nous espérons bien faire dimanche, a-t-il déclaré.

Enfin, le milieu de terrain a reconnu que les 10 premières minutes du match contre le ciel bleu étaient les pires du tournoi, tout était très rapide, mais c’est quelque chose qui nous aide et à partir de là nous apprendrons à avancer, nous n’abandonnons pas et je suis Je suis sûr que nous ferons très bien.