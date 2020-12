Image de balise Karla Torrijos

Journal La Jornada

Mardi 15 décembre 2020, p. a10

Après être tombé en finale du tournoi des Guardians 2020 contre León, Andrés Lillini, entraîneur des Pumas, a assuré que jusqu’à présent il n’y a pas de victimes confirmées dans l’équipe et que ce sera dans les prochains jours que les noms de ceux qui quitteront l’équipe seront définis. .

Dans divers médias, il a été spéculé que plusieurs joueurs quitteraient l’institution après la clôture du concours, parmi lesquels le Paraguayen Carlos González et l’Argentin Juan Ignacio Dinenno, qui composent le duo offensif, ainsi qu’Andrés Iniestra, Alan Mozo et Johan Vásquez, entre autres. .

Au cours de la journée d’aujourd’hui, demain et mercredi, ils me diront s’il y a officiellement un rapprochement d’un club par Carlos González, Iniestra, et le renouvellement ou non du prêt de (Alejandro) Mayorga. Ces jours-ci, ils me donneront des éclaircissements sur ces questions et sur cette base, nous organiserons le prochain tournoi, a déclaré hier le barreur argentin lors d’une conférence de presse virtuelle.

En ce sens, il a expliqué que si les attaquants actuels quittent l’équipe, des renforts externes seront recherchés avant de donner une chance à des joueurs locaux, tels que Jacob Morales et Emanuel Montejano, qui, a-t-il dit, doivent être guidés par une personne expérimentée.

Le processus des attaquants est plus compliqué au niveau du format que celui d’un autre joueur, car je pense qu’ils sont les seuls statistiquement en mouvement et en croissance. Si le club a des offres et décide de vendre aux attaquants, il devra se rapprocher de quelqu’un pour que ces gars-là grandissent avec. Les artilleurs brûlent très facilement et je ne veux pas que cela se produise avec eux, dit-il.

D’un autre côté, le stratège a reconnu se sentir triste, mais en même temps fier de la performance de son équipe face au Lion.

Je ne peux pas me débarrasser de la tristesse, on a beaucoup d’illusions là-bas, mais je suis fier parce que les joueurs ont tout laissé jusqu’à la dernière minute, ils ont cru en mon idée, je suis aussi très heureux parce que je dirige l’une des plus grandes équipes du football mexicain et j’ai pu être en finale, bien que le meilleur nous ait gagnés.

Il a également expliqué que lors du match retour, qui s’est déroulé dimanche dernier au stade Nou Camp, il a choisi de prendre possession du gardien Julio González et de le donner à Alfredo Talavera, qui s’est récemment remis d’une blessure, en raison de sa vaste expérience en finale.

«Nous avons eu la hiérarchie et le talent de Talavera pendant 17 dates, et nous avons eu la même chose de Julio en championnat. C’était une décision très difficile, mais je me suis tourné vers Alfredo pour l’expérience.

«Nous sommes la plus jeune équipe du Mexique et nous faisons face à un club d’âge moyen où tous ses éléments ont eu un bon tournage. Tala est l’un des rares footballeurs, comptant sur trois doigts, à avoir disputé une finale, j’ai cru qu’à ce moment-là je pouvais m’imposer », a-t-il déclaré.

Enfin, Lillini s’est dit très motivé par son avenir en tant que manager des Pumas.

J’aime ce que je fais, j’ai beaucoup de garçons et je continue à former des joueurs avec le staff des entraîneurs. J’ai aimé le défi, j’adore l’adrénaline que l’on ressent en première division, le travail et la compétition. Honnêtement, je ne planifie pas ma vie d’entraîneur, j’y vais pas à pas et les choses se passent. Je ne fantasme pas, car maintenant je suis ici, je dois prendre beaucoup d’expérience et consolider ce que j’ai fait pour savoir si à l’avenir je continue dans ce domaine, a-t-il déclaré.