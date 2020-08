Je comprends. C’est étrange de penser à des échanges possibles avec la saison de baseball qui n’a que 20 matchs (ou, vous savez, 11 matchs pour les Cardinals). Mais nous y sommes, avec la seule échéance commerciale de la saison dans moins de deux semaines.

Voici un guide complet de la date limite des échanges de la MLB 2020, y compris la nouvelle date, l’heure et les règles à connaître.

À quelle heure est la date limite des échanges MLB en 2020?

Date: Lundi 31 aoûtTemps: 16 h HE

La date limite des échanges de la MLB 2020 est à 16 h HE le lundi 31 août. Elle a été repoussée de sa date habituelle de juillet pour tenir compte de la saison de 60 matchs de la MLB.

Les équipes de la MLB peuvent-elles acquérir des joueurs après la date limite des échanges?

La date limite du 31 août est la dernière fois que les joueurs peuvent être échangés cette saison. Les années précédentes, les joueurs pouvaient être échangés après la date limite du 31 juillet, sous réserve d’un processus de dérogation quelque peu compliqué. Cette deuxième séance de négociation a été éliminée pour la saison 2019, et il n’y a encore aucune période d’échange de dérogation en 2020.

La seule façon pour un joueur en dehors de l’organisation d’être ajouté est si ce joueur a été précédemment libéré par un club et était actuellement un agent libre.

En quoi la date limite des échanges MLB est-elle différente en 2020?

La date limite pour le commerce est le 31 juillet depuis de très nombreuses années, mais évidemment, le calendrier de la saison 2020 a été ajusté en raison de la pandémie nationale (mondiale) de coronavirus.

La saison n’a commencé que le 24 juillet, il n’était donc pas logique d’avoir une date limite pour les échanges une semaine plus tard. La date limite a été reportée au 31 août, mais reste essentiellement la même qu’en 2019.

Quelle est la date limite d’éligibilité pour les séries éliminatoires 2020?

Tous les joueurs doivent apparaître sur la liste active d’une équipe de la MLB avant 23 h 59 HE le 15 septembre pour être éligibles pour les séries éliminatoires.

Comment le calendrier 2020 ajusté au COVID pourrait-il affecter la date limite des échanges?

C’est une excellente question, et il y a plusieurs facteurs en jeu ici. Nous allons jeter un coup d’œil à quelques-uns d’entre eux.

Les années précédentes, les joueurs acquis à la date limite de transaction du 31 juillet disposaient de deux mois complets avec leurs nouvelles équipes. Avec une date limite le 31 août cette année, cela ne laisse qu’un mois de matchs de saison régulière – probablement cinq départs pour un lanceur partant, une douzaine d’apparitions pour un lanceur de relève et environ 100 apparitions au plateau pour un joueur de position. Il est difficile d’imaginer des équipes surpayantes, en termes de perspectives, pour les futurs agents libres pour un mois de production seulement (également, sans matchs de ligue mineure cette année, les perspectives en dehors du pool de 60 joueurs seront-elles même prises en compte?) . Et les équipes échangeront-elles ces joueurs pour moins que ce qu’elles auraient eu dans le passé? C’est, encore une fois, une excellente question.

Et puis, il y a ceci: avec les séries éliminatoires élargies, 16 équipes se qualifient pour les séries éliminatoires, contre 10. Avec plus d’équipes dans la conversation d’octobre, plus d’équipes joueront avec la considération d’achat et moins penseront à vendre. Il sera fascinant de voir comment cela affecte le marché.

Et le facteur humain est aussi une chose réelle. Dans une période aussi incertaine, avec des protocoles stricts de la MLB et des équipes, les joueurs veulent-ils être écartés de leurs équipes actuelles, dans une situation inconnue? Les équipes veulent-elles recruter des joueurs qu’elles ne connaissent pas très bien?

Et, enfin, de l’argent. Toujours, de l’argent. Il est logique que les équipes hésitent le plus à accepter beaucoup de salaire supplémentaire, même une partie au prorata de 2020 pour les futurs agents libres, et en particulier avec les joueurs qui ont de gros contrats pour 2021 et au-delà. Les revenus, de toute évidence, ont considérablement baissé cette année et cela ne sera une pensée attrayante pour personne.

Rumeurs sur les délais commerciaux de la MLB: quels joueurs pourraient être échangés?

Regardez, c’est un marché étrange. Pourrait être un marché très calme. Ce n’est pas une liste complète, bien sûr, mais ces quatre noms doivent être déplacés.

Robbie Ray, SP, Diamondbacks. Il était une fois, le commerce de Ray aurait ramené un transport en Arizona. Maintenant? Sa valeur commerciale, en tant que futur agent libre, est à des niveaux incroyablement bas. Il frappe toujours des frappeurs à un niveau élevé – 27 en 22 manches – mais il marche aussi près d’un frappeur par manche (20 en 22) et il a une MPM de 8,59 / 7,69 FIP. Il y aura des équipes prêtes à acheter bas, mais personne ne voudra se séparer de beaucoup.

Mitch Moreland, 1B, Red Sox. Boston est en chute libre, mais Moreland frappe bien et est très abordable. N’apportera pas un énorme retour, mais pourrait bien s’intégrer dans la plus grande liste d’un concurrent.

Kevin Gausman, SP, géants. Il a signé un contrat d’un an avec les Giants pour aider à reconstruire sa valeur, et c’est exactement ce qu’il a fait. La balle rapide de Gausman est de retour, et il a retiré 34 frappeurs – contre seulement cinq buts – en 25 2/3 manches, pour aller avec un 3.11 FIP.

Trevor Rosenthal, RP, Royals. Après trois saisons perdues à cause de blessures et d’inefficacité, Rosenthal a été exceptionnel sur un contrat d’un an avec les Royals – 0,90 ERA, 13 Ks en 10,0 IP, et sa balle rapide moyenne à quatre coutures s’enregistre à 97,8 mph.

Quelles équipes MLB pourraient être les plus actives à la date limite des transactions?

Comme mentionné précédemment, à peu près toutes les équipes pourraient trouver une motivation cette année pour faire un pas, mais regardons simplement trois vendeurs potentiels et trois acheteurs potentiels.

Yankees: Acheteurs potentiels. Cela fait plus d’une décennie qu’ils n’ont pas participé aux World Series, et cette équipe a définitivement ce potentiel. Mais les blessures récentes et l’inefficacité signifient qu’ils pourraient chercher des améliorations à l’extérieur de l’organisation.

Navigateurs: Vendeurs potentiels: Personne n’aime autant traiter que Jerry Dipoto. Peuvent-ils trouver un preneur pour Kyle Seager? Il a pris un bon départ, mais il lui reste beaucoup d’argent sur son contrat.

Indiens: Acheteurs potentiels: Le club a une rotation de calibre World Series avec un champ extérieur de calibre Triple-A (offensivement parlant). Une aide est nécessaire.

Pirates: Vendeurs potentiels: il y a du travail de reconstruction à faire, et même s’il ne semble pas y avoir de gros travaux à l’horizon, ils devraient écouter à peu près tout le monde.

Braves: Acheteurs potentiels. Perdre Mike Soroka de la rotation a été brutal. Peuvent-ils avancer profondément en octobre avec l’ensemble actuel de démarreurs? Presque certainement pas, alors la grande question est de savoir comment ils résolvent ce dilemme.

Red Sox. Vendeurs potentiels. Ils ont 6-17 et ont perdu huit d’affilée. Peuvent-ils échanger tout le monde?