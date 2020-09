Tous les matchs du “Monday Night Football” pour le reste de la saison NFL 2020 sont programmés à la même heure de début maintenant que la semaine 2 est arrivée. Le double titre d’ouverture de la saison du lundi soir et son ensemble unique d’heures de coup d’envoi sont dans les livres.

Saints vs. Raiders sur “Monday Night Football” dans la semaine 2 est le premier des 15 matchs consécutifs du lundi soir programmé pour commencer à 20:15 HE. Ce jeu sert également de début au stade Allegiant des Raiders, la nouvelle maison de l’équipe après son déménagement d’Oakland à Las Vegas pendant l’intersaison.

L’heure de début de tous les matchs du “Monday Night Football” en 2020 est aussi cohérente que celle de la chaîne de télévision, car tous les matchs du lundi soir seront diffusés en direct sur ESPN.

Vous trouverez ci-dessous plus d’informations sur les heures de début du match du lundi soir de la semaine 2, ainsi que tout ce que vous devez savoir pour regarder Saints vs. Raiders sur ESPN.

À quelle heure est le match de la NFL ce soir?

Date: Lundi 21 septembreCorrespondre: New Orleans Saints à Las Vegas RaidersEmplacement: Stade Allegiant à Las Vegas, Nevada.Heure de début: 20 h 15 HE

À l’exception du double titre d’ouverture de la saison «Monday Night Football» lors de la semaine 1, tous les matchs du lundi soir sont programmés à la même heure de début de 20 h 15 HE.

La météo ne serait probablement pas un facteur pour un match de nuit à Las Vegas, mais le match des Saints-Raiders de lundi soir ne sera pas affecté par Mère Nature. L’Allegiant Stadium est un dôme confortable et climatisé.

Le match de lundi soir à Las Vegas marque le premier des quatre matchs aux heures de grande écoute du programme des Saints. Les Raiders ont également trois autres matchs aux heures de grande écoute à leur programme au-delà de lundi soir.

Quelle chaîne est “Monday Night Football” ce soir?

ESPN essaierait de négocier un meilleur accord sur les droits télévisés avec la NFL pour négocier plus de jeux à l’avenir, mais en 2020, le seul paquet de jeux NFL du réseau est la liste complète des matchs du lundi soir. Le réseau diffusera tous les matchs du “Monday Night Football” en 2020 sur sa chaîne phare ESPN.

ESPN est disponible sur la plupart des systèmes de câble aux États-Unis. Le réseau est également disponible via les fournisseurs de satellite DirecTV (canal 206) et Dish Network (canal 140) ainsi que les fournisseurs IPTV AT&T U-verse (canal 602 pour SD; canal 1602 pour HD), Verizon Fios (canal 70 pour SD; canal 570 pour HD) et Google Fibre (Channel 21).

ESPN a une nouvelle liste de commentateurs pour ses émissions “Monday Night Football” en 2020 après avoir quitté le duo de cabine de diffusion de l’année dernière de Joe Tessitore et Booger McFarland. Steve Levy (play-by-play), Brian Griese (analyste) et Louis Riddick (analyste) convoqueront tous les matchs du lundi soir pour ESPN cette saison. Lisa Salters est toujours la journaliste secondaire du réseau.

Diffusion en direct de la NFL pour “ Monday Night Football ”

Parce que tous les matchs de “Monday Night Football” en 2020 seront diffusés sur ESPN, ils sont disponibles en streaming en direct sur toutes les plateformes numériques du réseau (ESPN.com, ESPN App, etc.). Cela devrait être la préférence de streaming pour quiconque a un abonnement câble / satellite mais ne peut pas se rendre devant une télévision.

Pour les coupeurs de cordon, de nombreuses options de diffusion en direct sont disponibles pour regarder “Monday Night Football”. Voici la liste.

Calendrier ‘Monday Night Football’

Un total de 17 matchs sont au programme du «Monday Night Football» en 2020. Cela comprend les deux matchs du double titre de la semaine 1 et aucun match du lundi soir de la semaine 17.

Vous trouverez ci-dessous le calendrier complet des matchs du lundi soir de cette année.

Semaine 1 14 septembre New York Giants vs Pittsburgh Steelers Semaine 1 14 septembre Denver Broncos vs Tennessee Titans

Semaine 2

21 sept.

Las Vegas Raiders contre New Orleans Saints

Semaine 3 28 septembre Baltimore Ravens contre Kansas City Chiefs Semaine 4 5 octobre Green Bay Packers contre Atlanta Falcons Semaine 5 12 octobre New Orleans Saints contre Los Angeles Chargers Semaine 6 octobre 19 Dallas Cowboys contre Arizona Cardinals Semaine 7 26 octobre Los Angeles Rams vs Chicago Bears Semaine 8 novembre 2 New York Giants vs Tampa Bay Buccaneers Week 9 novembre New York Jets vs New England Patriots Week 10 novembre 16 Chicago Bears vs Minnesota Vikings Week 11 novembre 23 Tampa Bay Buccaneers contre Los Angeles Rams Semaine 12 novembre 30 Philadelphia Eagles contre Seattle Seahawks Semaine 13 décembre 7 San Francisco 49ers contre Buffalo Bills Semaine 14 14 décembre Cleveland Browns contre Baltimore Ravens Semaine 15 21 décembre Cincinnati Bengals vs Pittsburgh Steelers Week 16 décembre 28 New England Patriots vs Buffalo Bills