L’heure de début de l’ouverture de la saison NFL 2020 de jeudi soir entre les Chiefs et les Texans est la même heure de coup d’envoi que celle fixée pour tous les matchs du jeudi soir de cette année.

Alors que le premier match de la NFL de 2020 débutera à 20 h 20 HE, car c’est l’ouverture de la saison, un long spectacle d’avant-match précédera le concours à partir de 19 h HE. Tout cela peut être vu sur NBC, le même réseau de télévision qui a diffusé les 14 derniers lanceurs de saison de la NFL.

L’heure de début et la chaîne de télévision, cependant, sont parmi les rares aspects de l’émission de jeudi soir qui seront familiers aux téléspectateurs. La pandémie COVID-19 a forcé la NFL à mettre en œuvre des protocoles de santé et de sécurité apparemment sans fin qui modifieront l’expérience de visionnage.

Bien que cela n’affecte peut-être pas trop l’audience de la télévision, le manque relatif de fans dans les gradins du stade Arrowhead jeudi soir sera le plus grand ajustement pour les joueurs. Les Chiefs sont l’une des rares équipes à autoriser un petit pourcentage de la capacité de leur stade au cours de la semaine 1.

Vous trouverez ci-dessous tout ce qu’il faut savoir sur le programme télévisé de l’ouverture de la saison de la NFL entre les Chiefs et les Texans, ainsi qu’un aperçu du reste de la semaine 1.

À quelle heure est le match de la NFL ce soir?

Jeu: Chefs contre TexansDate: Jeudi 10 septembreHeure de coup d’envoi: 20 h 20 HE

Le coup d’envoi pour Chiefs vs Texans n’arrivera pas avant 20h20 HE, mais c’est l’ouverture de la saison de la NFL, donc un long spectacle d’avant-match est prévu et devrait commencer à 19h00 HE sur NBC.

Kansas City se trouve dans le fuseau horaire central, ce qui donne une heure locale de coup d’envoi à 7:20 et un match qui commencera à la lumière du jour mais qui passera rapidement à un concours sous les lumières du Arrowhead Stadium.

Tous les matchs du jeudi soir tout au long de la saison 2020 de la NFL commenceront à 20 h 20 HE.

Sur quel canal sont les Chiefs vs. Texans aujourd’hui?

La chaîne de télévision pour l’ouverture de la saison annuelle de la NFL est toujours un peu déroutante pour les téléspectateurs car elle est diffusée un jeudi soir, mais techniquement, ce n’est pas une émission de «Jeu ​​de football du jeudi soir».

Parce que NBC diffuse l’ouverture de la saison dans le cadre de son ensemble de droits avec la NFL, Chiefs vs Texans présentera des éléments de diffusion “Sunday Night Football”. Cela signifie que le duo d’annonceurs de NBC, Al Michaels et Cris Collinsworth, appellera le jeu, et Michele Tafoya fera un rapport de côté.

Vous trouverez ci-dessous les principaux marchés de la télévision aux États-Unis et la chaîne de télévision / affiliée NBC pour chacun.

Marché

Chaîne de télévision NBC (numérique)

New York 4 (36) Los Angeles 4 (36) Chicago 5 (29) Philadelphie 10 (34) Dallas-Fort Worth 5 (24) San Francisco / Bay Area 11 (12) Washington, DC 4 (48) Houston 2 (35) ) Boston 15 (43) Atlanta 11 (10) Phoenix 12 (12) Tampa / St. Pétersbourg 8 (7) Seattle 5 (48) Détroit 4 (45) Minneapolis-St. Paul 11 ​​(11) Miami 6 (31) Denver 9 (9) Orlando 2 (11) Cleveland 3 (17) Sacramento 3 (35) Charlotte 36 (22) Portland 8 (8) Saint-Louis 5 (35) Pittsburgh 11 ( 23) Baltimore 11 (11) Raleigh-Durham 5 (48) Nashville 4 (10) San Diego 39 (40) Salt Lake City 5 (38) San Antonio 3 (16) Kansas City 41 (36) Columbus 4 (14) Milwaukee 4 (28) Cincinnati 5 (35) Las Vegas 3 (22) Jacksonville 12 (13) Oklahoma City 4 (27) La Nouvelle-Orléans 6 (43) Memphis 5 (5) Buffalo 2 (33)

C’est le seul match NFL du jeudi soir qui sera diffusé sur NBC en 2020. À partir de la semaine prochaine, tous les matchs du jeudi soir seront diffusés sur NFL Network et, à partir de la semaine 5, diffusés simultanément sur Fox.

Diffusion en direct de la NFL pour Chiefs contre Texans

L’ouverture de la saison de la NFL 2020 est diffusée sur NBC, le jeu sera donc disponible en streaming en direct sur NBCSports.com. Cela devrait être la méthode de diffusion en continu préférée pour quiconque a un abonnement câble / satellite mais qui ne peut pas se rendre devant un téléviseur.

Pour les coupeurs de cordon, il existe de nombreuses options de diffusion en direct pour Chiefs vs Texans. Vous trouverez ci-dessous tous.

Calendrier de la semaine 1 de la NFL

Selon la tradition, la semaine 1 de la saison NFL débutera par un match d’ouverture jeudi soir mettant en vedette les champions en titre du Super Bowl et se terminera par un double titre “Monday Night Football”.

Niché entre ces matchs aux heures de grande écoute et servant de dernier verre au premier dimanche complet du football NFL en 2020, pourrait être le match le plus intrigant du week-end. Cowboys at Rams sur “Sunday Night Football” est assez juteux à lui seul, mais il sert également de début à la télévision nationale du stade SoFi de Los Angeles. (Le truc sans fans est un peu décevant.)

Vous trouverez ci-dessous le calendrier complet de la semaine 1 pour le début de la saison 2020 de la NFL.

Jeudi 10 septembre

Temps

Jeu

chaîne TV

20 h 20 HE Texans chez Chiefs NBC

Dimanche 13 septembre

Temps

Jeu

chaîne TV

13 h HE Eagles chez Washington Fox 13 h HE Dolphins chez Patriots CBS 13 h HE Packers chez Vikings Fox 13 h HE Colts chez Jaguars CBS 13 h HE Ours chez Lions Fox 13 h HE Raiders chez Panthers CBS 13 h HE Jets chez Bills CBS 1 pm ET Browns chez Ravens CBS 13 h HE Seahawks chez Falcons Fox 16 h 05 HE Chargeurs chez Bengals CBS 16 h 25 HE Cardinals chez 49ers Fox 16 h 25 HE Buccaneers chez Saints Fox 20 h 20 HE Cowboys chez Rams NBC

Lundi 14 septembre

Temps

Jeu

chaîne TV

19 h 15 HE Steelers à Giants ESPN 22 h 10 ET Titans à Broncos ESPN