Barcelone et Société réelle face aujourd’hui, Mercredi 16 décembre dans un match décisif et clé pour la direction de la Ligue de Santander et qui reste dans les premières positions. C’est le match préliminaire du jorné 19 de la Ligue de Santander quelles mesures dans le Camp Nou à partir de 21:00 heures blaugranas et txuri-urdin.

Une rencontre qui sera menée au coup de sifflet par Jose Maria Sanchez Martinez et cela sera retransmis en direct par Movistar LaLiga. Aussi, le jeu d’aujourd’hui Barcelone-Real Sociedad aura des commentaires en ligne minute par minute sur le site Web de OKDIARY.

Rencontre Barcelone – Real Sociedad mot de passe. L’équipe basque arrive très forte après les 13 premières journées jouées, menant le classement bien qu’avec quelques matchs plus joués que Athlète de Madrid –Avec les mêmes points– et un de plus que le Real Madrid –Trois points ci-dessous–. Une des alternatives au titre est l’équipe de Shérif qui se heurte de front aux Catalans, contraints de canaliser leur chemin avant que le titre ne devienne une chimère.

Il Barça vient après avoir repris son souffle. Ce n’était pas la victoire la plus éclatante contre lui j’ai soulevé, réglé avec un objectif solitaire de Messi. L’Argentin a de nouveau tiré la voiture, a répondu pour tout le monde. L’équipe basque sera un rival beaucoup plus exigeant que le Granota, donc plus de difficultés sont attendues dans le match des Blaugrana. Des doutes sur Koeman dans les onze, cela pourrait revenir aux rotations vivantes. Braithwaite, Pedri et Coutinho Ils tirent au sort une place dans le onze du gala.

La Société réelle il a un bilan terrible au Camp Nou. Il a accumulé 24 défaites consécutives, n’a pas gratté de points depuis 95 et n’a pas gagné depuis 91. Près de trois décennies de la dernière victoire, le Shérif Ils ont une occasion en or de briser les statistiques et de revenir de Barcelone avec quelque chose à célébrer. Les txuri-urdin n’arrivent pas à leur meilleur moment physique, avec des pertes importantes telles que Oyarzabal, Elustondo et éventuellement David Silva. Willian José et Januzaj, qui ne joueront pas le week-end dernier, ils seront optimaux.

Le jeu d’aujourd’hui Barcelone – Real Sociedad de la Journée 19 de la Ligue de Santander sera télévisé aujourd’hui à travers Movistar LaLiga à partir de 21h00. et vous pourrez également consulter toutes les informations du jeu de La Ligue minute par minute sur le site de OKDIARY d’une heure avant Barça – Real Sociedad avec le précédent, alignements et commentaires du crash à chaque action.

À quelle heure joue Barcelona – Real Sociedad?

Espagne: 16/12/2020 21h00 (20h00 aux îles Canaries). Argentine: 16/12/2020 17h00

Mexique: 16/12/2020 14h00

La Colombie: 16/12/2020 15h00

Pérou: 16/12/2020 15h00

Chili: 16/12/2020 17h00

Venezuela: 16/12/2020 16h00

Uruguay: 16/12/2020 17h00

Les anges: 16/12/2020 12:00 heures.

Nouveau York: 16/12/2020 15h00

Où jouez-vous à Barcelone – Real Sociedad?

Stade Camp Nou (Barcelone)

Où diffusent-ils Barcelone – Real Sociedad?

Espagne: Movistar LaLiga, Bar TV LaLiga

Allemagne: DAZN

Argentine: DIRECTV Sports

Bolivie: DIRECTV Sports

Brésil: ESPN Brésil

Canada: beIN Sports LaLiga, beIN Sports, beIN Sports Ñ

Chili: DIRECTV Sports

Chine: QQ Sports Live, PPTV Sport Chine

La Colombie: DIRECTV Sports

Costa Rica: SKY Sports

Equateur: DIRECTV Sports

Le sauveur: SKY Sports

France: être au sport

Guatemala: SKY Sports

Honduras: SKY Sports

Italie: DAZN

Japon: DAZN

Mexique: SKY Sports

Nicaragua: SKY Sports

Panama: SKY Sports

Paraguay: DIRECTV Sports

Pérou: DIRECTV Sports

le Portugal: Eleven Sports

Royaume-Uni: LaLiga TV

Uruguay: DIRECTV Sports

Venezuela: DIRECTV Sports

États Unis: Fanatiz, beIN Sports