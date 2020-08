Robert Lewandowski retour au sujet Ballon d’or. France Football a annoncé en juillet que cette année le prestigieux prix du meilleur joueur d’Europe ne serait pas décerné, mais l’attaquant de la Bayern Monaco il n’a aucun doute sur qui gagnerait.

« 8-2 inattendu au Barça »

«À qui l’aurais-je donné? À moi-même. Avec le Bayern, nous avons gagné tout ce que nous pouvions gagner. Dans toutes les compétitions, Bundesliga, Coupe d’Allemagne et Ligue des champions, j’ai été le meilleur buteur. Avec mes chiffres, à qui d’autre aurait dû aller le Ballon d’Or? Même aujourd’hui, je ne crois pas avoir remporté la Ligue des champions. Quand je regarde une scène de la finale ou des célébrations de la victoire, je pense: «Oh moi! Je l’ai fait!’. Quand ai-je réalisé que nous pouvions gagner la coupe? Avant le match contre Barcelone, Gnabry et Kimmich m’ont demandé: « Gagnerons-nous cette compétition? ». Sans réfléchir, j’ai dit oui. La victoire 8-2 contre les blaugranas était inattendue. Nous avons montré à quel point notre banc est solide ».

Et puis, aux micros de Sportowefakty: « Je n’ai pas entendu Messi et Cristiano Ronaldo, nous avons joué ce trophée encore cette année, mais j’ai reçu les félicitations de nombreux athlètes d’autres disciplines. Il reste encore plusieurs succès à remporter avec le club: la Super Coupe d’Europe et la Coupe du Monde des Clubs. Ce sont mes projets. Je joue pour le meilleur club d’Europe et j’espère que cela ne changera pas. J’ai dit à plusieurs reprises que le contrat actuel ne serait pas mon dernier contrat. Car aujourd’hui 2023 est une date lointaine, j’ai l’intention de jouer à des niveaux élevés pendant longtemps. Peut-être que dans 5 ans, je répondrai. Je ne sais pas maintenant ».