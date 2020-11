Antoine Griezmann a pris le témoin de la direction de l’attaque de Messi, qui est devenu la principale référence offensive de Barcelone avant le remplacement de l’Argentin contre le Betis. Bon match pour l’attaquant français, qui avait pourtant très tort devant le but de Bravo: quatrième pénalité consécutive ratée et de nombreuses occasions manquées.

À la 33e minute du match de championnat contre le Betis, Mandi a clairement renversé Ansu Fati à l’intérieur de la surface et l’arbitre a signalé un penalty. En l’absence de Messi, Antoine Griezmann a assumé un lancement à onze mètres que Claudio Bravo a arrêté, qui connaît très bien le Français depuis leur passage à la Real Sociedad.

Avec ce samedi, Antoine Griezmann cumule quatre pénalités maximales manquées consécutivement: trois avec l’équipe nationale et les Français plus celui du match de championnat contre le Betis. En effet, le Français n’avait pas manqué un penalty en Ligue de Santander depuis le 4 février 2017, lors d’un match avec l’Atlético de Madrid. Au total, l’attaquant n’a raté que quatre pénalités dans le championnat espagnol.

Il ne sort toujours pas de la bosse du football que traverse l’ancien Atlético de Madrid, qui a joué pour la première fois cette saison sans Leo Messi à ses côtés. En dépit d’être plus actif que d’habitude, le Français continue sans être différentiel et gaspille les opportunités de Ronald Koeman. Et c’est qu’Antoine Griezmann a fini par marquer un but contre le Betis, mais il a gaspillé des chances de toutes les couleurs, et le but qu’il a obtenu était grâce à un génie du ’10’, qui lui a permis de pousser un ballon à volonté, sans aucune opposition. au fond du filet.