▲ Lamar Jackson a mené Baltimore à une victoire de 42-47 contre Cleveland dans un jeu de scream. Afp photo

De la rédaction

Journal La Jornada

Mardi 15 décembre 2020, p. a34

Dans un match passionnant qui a mis les nerfs à bout jusqu’à la fin avec des sauts périlleux au tableau de bord, Lamar Jackson et ses Baltimore Ravens ont battu les Cleveland Browns 42-47 pour continuer dans la lutte vers les éliminatoires.

Un dernier quart d’infarctus a donné aux deux équipes une touche de drame, car au début de cela, Jackson n’a plus quitté le terrain de jeu à cause de crampes et a été soulagé par Trace McSorley, qui n’était pas à la hauteur de la tâche et a été blessé, alors Lamar est entré à nouveau pour lancer une passe profonde à Marquise Brown, qui a marqué et avec la conversion de deux points, ils ont réussi le retour (35-42).

En moins de deux minutes, Cleveland a réagi avec le tir du quart Baker Mayfield à Kareen Hunt qui a sonné la cloche et le point supplémentaire de Cody Parker – qui avait raté deux buts sur le terrain – a égalé 42-42.

La série viendrait pour les Ravens, qui ont laissé le panier de 55 verges de Justin Tucker qui leur a donné l’avantage et deux points de plus pour une sécurité de Jarvis Landry dans la zone des buts (42-47).

La victoire déchirante des visiteurs les maintient à la troisième place (8-5) de l’AFC Nord, derrière les Cafés (9-4) dans la lutte pour une place de wild card.