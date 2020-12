Ter Stegen a montré son visage après la défaite écrasante de Barcelone contre la Juventus par 0-3 dans le match correspondant à la sixième journée de la phase de groupes de la Ligue des champions. Le gardien allemand a montré très dur pour perdre le match et pour les échecs défensifs que l’équipe a.

La Juventus a dépassé un Barcelone qui est sorti très faible en début de match. Cristiano Ronaldo, avec un doublé du point de penalty, et McKennie ont marqué les buts de la Vecchia Signora, qui grâce à cette victoire vole la première place à l’équipe du Barça.

Barcelone a atteint le choc déjà classé mathématiquement et seule une débâcle pourrait leur faire perdre la première place. Cette débâcle a pris la forme d’une raclée et maintenant la Ligue des champions se termine jusqu’en février, alors Les hommes de Ronald Koeman devront se concentrer sur la Ligue de Santander, où ils n’offrent pas non plus leur meilleur niveau.

Battu

«Je pense qu’en ce sens, avec un 0-3, laisse toujours place à l’amélioration. Dans certains moments, nous n’étions pas très préparés, nous avons eu des échecs qui ne peuvent pas nous arriver. Ils ont une qualité qui, de nulle part, crée une chance pour vous et marque un but pour vous ».

Premières minutes

Je pense qu’il y a deux choses. L’une, les erreurs individuelles et l’autre, c’est la façon dont nous nous défendons. Les deux choses sont très différentes. Pour le moment, nous ne pouvons pas être chanceux de temps en temps que rien ne nous arrive. A tout moment, quand on se perd, ils nous marquent et c’est très dur. Nous devons sortir de cette phase avec force et faire nos devoirs. Je peux dire que nous devons travailler dur, même si nous travaillons dur pour le faire. Nous devons donner un peu plus dès le début, sortir forts … c’est quelque chose que nous devons améliorer.

Perdez la première place

«Je pense que jusqu’à présent en Ligue des champions, nous avons joué de bons matchs et nous avons remporté des matchs difficiles. Nous n’avons pas traversé une mauvaise phase en Ligue des champions et nous avons perdu aujourd’hui un match dans lequel nous avions l’illusion de passer en premier. Ce n’est jamais un match facile contre quiconque se qualifie. Nous devons nous améliorer et rien de plus ».

Ambiance

«Nous, en seconde période, nous avons fait mieux que lors de la première. Nous avons fait de meilleures choses. Nous devons maintenant nous concentrer sur la Ligue, obtenir le maximum de points possible et nous continuerons à regarder. Nous ne sommes pas dans la Ligue où nous voulons, même si nous avons des matchs en attente. On peut récupérer quelques points et c’est l’objectif de ces semaines. Chez nous, nous ne pouvons manquer aucun point ».