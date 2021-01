En seulement deux semaines, il a déjà un titre: le même que le club de Bilbao avait obtenu au cours des 36 dernières années. Un mec proche, obsédé par le football, passionné et un tremblement de terre depuis les bancs. La première chose qu’il a faite après avoir remporté le titre a été de se souvenir de Garitano, son prédécesseur au pouvoir. Il a aussi sa part de succès en Super Coupe, mais le lifting que “Marce” a effectué en un temps record avec les lions a été incroyable.

C’est ce que croient bien ceux qui connaissent l’entraîneur asturien, l’entraîneur né en Principauté avec le plus de matchs derrière lui dans le football national: 565 matchs répartis sur 19 saisons actives. «C’est un monstre: l’un des meilleurs au monde sans aucun doute. Que reste-t-il à dire sur Marce? »Il se demande Iñaki Tejada (Bilbao, 1965), qui était le deuxième entraîneur de l’Asturien à son époque au Sporting. «Son succès n’est pas de gagner la Super Coupe, mais plutôt de savoir comment il a proposé les tours de qualification. L’équipe a répondu à sa demande et de nombreuses choses positives ont été constatées. Je crois plus au travail qu’aux résultats, et Marce aussi. Voilà votre succès. Commencer par gagner est toujours positif et il faut rester avec ça », estime Tejada. L’ex-coéquipier de Marce, grand ami de l’Asturien, prédit une bonne étape dans une étape historique comme l’Athletic. «S’il a décidé d’y aller, c’est pour quelque chose. Marce est une personne réfléchie, il mesure toujours les temps et tant qu’il n’est pas clair, il ne dit pas oui », conclut le coach.

José Manuel Diaz Novoa (Gijón, 1944), un ancien entraîneur de Gijón, explique dans une clé analytique l’émergence de Marce dans l’Athletic. «J’ai vu beaucoup d’Athletic Bilbao avant l’arrivée de Marcelino et j’ai remarqué une amélioration. Cela prend quelques heures, mais cela a réussi à changer les esprits. Je pense qu’il a réussi à convaincre les joueurs d’agir différemment. Il faut être super satisfait car c’est un succès retentissant. Il ne peut pas mieux démarrer dans sa nouvelle équipe », estime Novoa. «Maintenant, il a du temps et aussi de la crédibilité, quelque chose de difficile à réaliser. Il y aura des moments pour tout car la Ligue est très longue », conclut Tejada.

L’Athletic Club a reçu hier la reconnaissance du conseil municipal de Bilbao et du conseil provincial de Vizcaya, lors de deux événements tenus à huis clos, pour son succès en Super Coupe. «Nous avions besoin d’une victoire historique comme celle-ci. Nous avions également besoin de ce vaccin spécial qui a apporté espoir, joie et fierté à la société de Bilbao », a déclaré Juan Mari Aburto, maire de Bilbao, la ville qui en seulement quatorze jours s’est déjà rendue aux pieds de Marce.