▲ Le quart-arrière des Packers a excellé avec quatre passes de touché contre les 49ers Photo Ap

De la rédaction

Journal La Jornada

Vendredi 6 novembre 2020, p. a34

Aaron Rodgers a envoyé quatre passes de touché, dont une de 52 verges, pour que les Packers de Green Bay l’emportent sur la route 34-17 à San Francisco, limitée par les absences des joueurs en raison de blessures et d’infections à Covid-19.

Le quart-arrière a excellé au Levi’s Stadium avec 305 verges pour écraser un faible rival qui a pris une avance de 18 points en allant à la mi-temps 21-3, après les connexions qu’il avait avec Davante Adams, une courte passe à Marcedes Lewis et Marquez Valdes-Scantling, qui ont attrapé une bombe spectaculaire du quart-arrière vétéran.

Dans la période suivante, le couple Rodgers et Scantling a de nouveau brisé la défense locale et le tableau de bord s’est déplacé de 28-3. Le nombre a augmenté avec le panier de 19 verges de Mason Crosby et un autre panier de 53 verges au quatrième quart.

Les Niners ont réagi à la fin avec deux touchés suite à une passe du quart Nick Mullens à Richie James, et à un mètre couru par Jeric McKinnon.

Mullens a été intercepté et n’a pas répondu aux attentes d’être au niveau du partant blessé Jimmy Garoppolo, en plus des pertes subies par l’équipe la veille du match en raison des absences des receveurs Kendrick Bourne, Brandon Aiyuk et Deebo Samuel, et du plaqueur Trent. Williamsen, qui a été testé positif pour Covid-19.

Avec la victoire, Green Bay continue en tête de la Division Nord (6-2) et les 49’ers restent au sous-sol (4-5) de l’Ouest.