Dimanche 24 janvier 2021, p. a12

Les anges. Dans un duel de légendes, Aaron Rodgers, le quart-arrière des Packers de Green Bay, affrontera Tom Brady pour la première fois en séries éliminatoires de la NFL avec pour mission d’empêcher les Buccaneers de Tampa Bay d’être la première équipe à jouer en tant que local le Super Bowl.

Les Packers et les Buccaneers s’affronteront pour le titre de la Conférence nationale tandis que les Chiefs of Kansas City et les Buffalo Bills se disputeront l’AL, dans une bataille entre deux des quarts destinés à façonner l’avenir de la NFL: Patrick Mahomes et Josh. Allen.

Rodgers, l’un des plus grands talents de l’histoire du football, aspire à arriver à la grande fête de la NFL pour la deuxième fois de sa carrière, une décennie après sa victoire en 2011 avec les Packers contre les Steelers de Pittsburgh en celui qui a été nommé joueur le plus utile (MVP).

Brady, pour sa part, a un palmarès inégalé avec neuf apparitions en Super Zone et six titres (2002, 2004, 2005, 2015, 2017 et 2019) au cours des deux décennies où il a dirigé les New England Patriots.

Une victoire au Lambeau Field glacé confirmerait le succès de la candidature de Brady l’an dernier pour passer aux modestes Buccaneers, qui n’avaient pas fait les séries éliminatoires depuis 13 ans et terminé deuxième dans le Sud cette saison.

Mahomes contre Allen

En attendant, les Chiefs de Kansas City peuvent compter sur Patrick Mahomes, ancien MVP du Super Bowl et actuel star de la NFL, après avoir passé les tests de protocole de commotion cérébrale de la Ligue.

Les Bills ont une opportunité historique car ils n’ont jamais remporté de titre, ni joué une finale depuis une séquence de quatre défaites dramatiques au Super Bowl entre 1991 et 1994.