L’attaquant espagnol du Real Madrid, Alberto Abalde, contre Morabanc Andorra .

Le meilleur match de la Ligue Endesa de l’attaquant galicien du Real Madrid Alberto Abalde (24 points et 27 valorisations) a donné la victoire à son équipe ce lundi (69-75) lors de sa visite dans un Morabanc Andorre qu’un an de plus est hors de la Copa del Rey.

Ceux de Pablo Laso, qui accusaient de fatigue physique, continuent accro au plomb dans un match brillant de l’ancien joueur de Valencia Basket. Ceux de la Principauté subissent leur troisième défaite consécutive en Endesa League, bien qu’ils se soient battus jusqu’au bout avec un brillant ‘Tunde’ Olumuyiwa (13 points, 4 rebonds et un PIR de 22).

Le monologue de score d’Abalde, avec 15 points et 2 sur 2 en coups de 2, 3 sur 3 en triples et 2 sur 3 en lancers francs pour 15 valorisations, a marqué la première partie en positif pour ceux de Pablo Laso qui sont venus dominer l’électronique avec 12-21. MoraBanc a résisté et avec un triple de Gielo et deux lancers francs d’Oriol Paulí ils sont venus compléter le tableau de bord à la fin du premier quart-temps (17-23).

Si Alberto Abalde a été la bonne nouvelle du premier quart-temps, au deuxième acte c’est la domination dans le rebond offensif des hommes d’Ibon Navarro avec un ‘Tunde’ Olumuyiwa inspiré (10 points consécutifs, 3 rebonds offensifs pour un PIR de 16 conduit à l’égalité) à 25.

le Deux fautes de ‘Edy’ Tavares ont fait dominer MoraBanc dans le match intérieur, mais à partir du premier quart de 10-2, il est passé à 2 à 8 avec le leadership de Jaycee Carroll, qui a marqué cinq points consécutifs pour 27-32. Un triple par Hannah a fermé le partiel blanc.

Ceux de Pablo Laso ont perdu Rudy Fernández sur blessure, d’un coup à un fessier. A la mi-temps, 32-37 et 19 à 14 en rebonds pour MoraBanc, bien qu’avec 3 sur 14 en triples. Ibon Navarro n’a pas donné une seule minute à la base Sergi García et a joué plusieurs minutes de base, l’attaquant Oriol Paulí. Le faible début de MoraBanc au troisième quart n’a pas affecté l’équipe d’Ibon Navarro. Le Real Madrid avait huit points de retard à 34-42.

La bonne direction de Nico Laprovittola, avec des passes décisives de luxe, a conduit les hommes de Pablo Laso à dominer le match. Ceux de la Principauté se sont réveillés avec un triple de Bandja Sy, Jelínek et Gielo qui plaçait le 47-48 à 1h29 de l’arrivée. Un triple de Jeff Taylor a clôturé le troisième quart (47-51).

La manche 2-13 du Real Madrid a été décisive dans la victoire des hommes de Pablo Laso. Il a été forgé à partir de 55-66 et le bon succès de la ligne 6,75 des blancs avec des triples de Thompkins et deux de Fabien Causeur.

Ceux d’Ibon Navarro, avec leur ADN de combat classique jusqu’à la fin, se sont emparés du jeu avec les points de Clevin Hannah et l’indéniable combat de ‘Tunde’ sous les cerceaux. Avec le 65-73, Nico Laprovittola a marqué sur le klaxon et a déjà placé 67-75 avec peu à faire.

Enfin, les hommes de Pablo Laso ont imposé leur qualité et ont pris un match dans lequel ils manquaient d’éclat. Alberto Abalde a réalisé son meilleur match ACB avec 24 points (5 sur 6 en tirs à 2 points, 4 sur 8 en triples et 2 sur 3 en lancers francs avec 4 rebonds et un PIR de 27).

Fiche technique

69 – BC MoraBanc Andorre (17 + 15 + 15 + 22): Hannah (13), Senglin (4), Palsson (5), Bandja Sy (6) et Parakhouski (4) -le quintette de départ-, Oriol Paulí (2), Jelínek (8), Gielo (10), ‘Tunde’ (13), Nacho Llovet (4) et Guille Colom (-).

75 – Real Madrid (23 + 14 + 14 + 24): Carlos Alocén (-), Causeur (12), Abalde (24), Garuba (2) et ‘Edy’ Tavares (4) – équipe de départ -, Thompkins (14), Carroll (10), Laprovittola (4), Felipe Reyes (-), Rudy Fernández (-) et Jeff Taylor (5).

Arbitres: Antonio Conde, Rafael Serrano et Carlos Merino. Sans éliminé.

Incidents: Match de la 11e journée de la Ligue Endesa, qui a été reporté le 15 novembre en raison de l’épidémie de coronavirus dans l’équipe BC MoraBanc, disputé au Centre sportif d’Andorre. Pas de public.