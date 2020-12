Megan RapinoeLe footballeur américain de Reign, a été l’une des stars du gala The Best: inclus dans le XI idéal de la FIFPro, le célèbre joueur était également l’un des finalistes dans la catégorie du meilleur joueur de l’année. Rapinoe Elle est l’une des joueuses les plus connues de l’histoire du football féminin et est devenue l’une des grandes références de l’autonomisation des femmes dans le sport.

Cependant, la milieu de terrain a montré sa surprise d’être incluse dans le meilleur onze de l’année et l’a ainsi reconnue sur les réseaux sociaux. La raison principale est qu’il n’a pas disputé de match officiel depuis mars, c’est pourquoi il a assuré que de nombreux autres joueurs méritaient davantage le prix: «Il existe de nombreuses joueuses phénoménales dans le monde et nous devons faire de notre mieux pour reconnaître leur travail.», A-t-il assuré.

Tant de choses à remercier pour cette année, et tant de travail à faire. 🙏❤️ https://t.co/LtwTv8S0Jv pic.twitter.com/Kz8LettjXI – Megan Rapinoe (@mPinoe) 17 décembre 2020

Ce n’est pas la première fois Megan Rapinoe c’est une nouvelle après un gala du prix The Best. Lors de la célébration de l’année dernière, le capitaine des États-Unis a révolutionné les médias sociaux après avoir fait un geste laid avec un enfant qui a demandé un autographe.

Finalement, Luzy Bronze, Footballeur de Manchester City, a remporté le prix du meilleur joueur de l’année. Par ailleurs, il a souligné l’inclusion du Galicien Vero Boquete dans les onze meilleurs de 2020. Malgré la faible participation de Rapinoe dans une année très marquée par la pandémie de coronavirus, l’Américain avait un trou dans le XI idéal de la FIFPro.

Déclaration de Rapinoe

«Bien sûr, cela a été un honneur pour moi d’avoir été reconnu par tous mes collègues qui ont voté pour moi à travers le monde pour FIFPRO World 11. Cependant, ce fut une surprise pour moi car je n’ai pas joué à un match depuis mars (2021, c’est parti !).

Il y a tellement de joueuses phénoménales dans le monde et nous devons faire de notre mieux pour reconnaître leur travail. Le fait qu’elle ait été sélectionnée à nouveau est un signe que pour continuer à parier sur ce sport, nous devons continuer à investir dans le football féminin pour lui donner l’opportunité d’être vue à la télévision dans ses pays d’origine et dans le monde.

L’avenir du sport est radieux, le potentiel est illimité et notre engagement à le soutenir sous tous les angles doit l’être également.

J’insiste, c’est une fierté et un compliment pour moi d’être reconnu par mes coéquipiers pour cet honneur et je suis déjà concentré sur mon retour sur le terrain en 2021.

Félicitations à toutes les femmes incroyables qui ont été sélectionnées parmi les onze meilleures. Ce fut une autre année révolutionnaire pour le football féminin. Bonnes vacances, je vous souhaite à tous santé et bonheur.