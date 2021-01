Il y a tout juste un an, Abel Ruiz a quitté Barcelone B pour se rendre au Sporting de Braga, dans un projet de longue haleine, dans lequel le jeune attaquant a été affecté par la rupture du covid et le début de la campagne en cours à laquelle il n’a pas eu la participation attendue. Janvier sera un mois clé. Pour le meilleur ou pour le pire pour l’attaquant. La Coupe du Portugal, qui se jouera la semaine prochaine, et aussi la dernière du mois au cas où Braga passerait la manche, sont les dernières occasions pour l’attaquant d’avoir des minutes. Si Abel Ruiz là-bas, avec sa participation théorique en ayant moins de minutes, aucune continuité n’est gagnée non plus, il prendrait sûrement la décision de quitter le Portugal.

Sporting a remarqué Abel Ruiz et les premiers contacts avec l’environnement du joueur ont déjà existé. L’alternative à Campuzano aurait en faveur de la plus grande facilité pour parvenir à un accord avec le Sporting de Braga pour son transfert. C’est tout le contraire qui se produit avec l’Espanyol, où les Catalans, à la fin du contrat du footballeur, pourraient mettre plus d’obstacles, et même le joueur a également l’air d’un air inquiet pour la prochaine saison où il serait libre.

Avec tout cela, celui qui est en situation d’attente est Álvaro Vázquez. Aujourd’hui, il précise qu’il va commencer la Copa del Rey. Et cela pourrait même être contre Fuenlabrada. Les vues les plus optimistes qui suivent la négociation placent même lundi prochain le jour où elles pourraient clôturer leur marche vers Sabadell.

David Gallego, interrogé hier sur la situation d’Álvaro Vázquez, n’a évoqué que son cadeau en tant que joueur de rojiblanco. «La situation est comme celle du reste des joueurs, elle est disponible à 100%, avec une prédisposition maximale. Il est un joueur de plus dans l’équipe ».

Sporting fait face au marché des transferts avec presque aucune capacité de mouvement, avec la seule option d’avoir un attaquant pour atteindre ouun autre. Le club obtenant un prêt pour équilibrer ses chiffres, la voie d’un transfert d’un joueur important pour équilibrer les comptes a été exclue. Il ne semble donc pas qu’il y ait plus de mouvements sur un marché dévalué par le covid, mais jusqu’au dernier jour du mois, tout peut arriver.