Abelardo, avec Sergio Fernández, directeur sportif d’Alavés, lors de sa précédente étape sur le banc basque. | Efe

L’ancien joueur et entraîneur du Sporting, Abelardo Fernández, est le nouvel entraîneur d’Alavés depuis hier. Le Pitu assume ainsi le banc de Mendizorroza après le limogeage, également annoncé hier, de l’entraîneur du babazorro Pablo Machín. La décision de mettre fin au contrat du Soriano intervient à la lumière de la crise de résultats que traverse le club basque, sans gagner ces trois derniers jours et après deux défaites consécutives contre l’Atlético de Madrid (1-2) et Cadix (3-1 ), qui laissent la seizième équipe basque avec seulement deux points de revenu au-dessus de la zone de relégation.

Ainsi, Abelardo revient au Deportivo Alavés en tant qu’entraîneur de l’équipe première jusqu’à la fin de la saison. La rapidité avec laquelle le remplacement de Machín a été annoncé illustre la bonne relation que l’entraîneur de Gijón entretient avec l’équipe basque.

En fait, ce sera la deuxième étape de l’entraîneur asturien à Mendizorroza, après avoir déjà dirigé l’équipe Albiazul de décembre 2017 à mai 2019, date à laquelle il a atteint l’objectif tant attendu de permanence. Après avoir atteint cet objectif, Abelardo a quitté le club, remplacé par Asier Garitano et, après son licenciement, Juan Ramón López Muñiz, également de Gijón. Lors de sa précédente étape à Vitoria, Abelardo était aux commandes de l’équipe basque en 69 matchs, avec un bilan de 28 victoires, 14 nuls et 27 défaites.

De cette manière, Abelardo atterrit à nouveau à Vitoria et le fait, en plus, dans une saison spéciale pour l’équipe bleue et blanche, dans laquelle ils célèbrent leur centenaire. Comme d’habitude lors de ses dernières campagnes en tant qu’entraîneur, Abelardo débarque dans la capitale basque accompagné de Tomás Hervás, également ancien joueur du Sporting et entraîneur des catégories inférieures rojiblancas.

Abelardo doit effectuer sa première formation d’entraîneur de babazorro aujourd’hui après que Javier Cabello l’ait fait comme entraîneur par intérim hier. Ainsi, Pitu pourra retrouver une grande partie des joueurs déjà entraînés lors de sa précédente étape sur le banc vitorien, dans lequel il a laissé une empreinte indélébile sur les supporters, alors qu’Alavés a entamé leur croissance depuis son arrivée dans la saison 2017-18. et il a sauvé la catégorie dès la première saison, quand il a pu travailler l’été et former une équipe sur mesure avec laquelle il a battu tous les records d’Albiazules en terminant le meilleur premier tour de l’histoire de l’équipe babazorro.

Après avoir séparé leurs chemins, Abelardo est allé sans entraînement pendant un certain temps et a géré l’Espanyol des mois plus tard, mais son parcours de perruche a duré treize matchs de championnat. A noter que le nouvel entraîneur d’Albiazul a clôturé sa carrière de joueur dans les rangs d’Alavés lors de la saison 2002-03.

Huesca choisit Pacheta

Abelardo n’est pas le seul mouvement sur les bancs dans une journée particulièrement chargée en premier et deuxième. Huesca a décidé de renvoyer Míchel, l’homme qui leur a donné la promotion, après la défaite contre le Betis et le responsable de la prise de contrôle est l’ancien entraîneur d’Oviedo, José Rojo, Pacheta, qui a obtenu la promotion l’année dernière avec Elche.