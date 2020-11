▲ Le golfeur mexicain de 29 ans rêve d’être la première recrue à remporter le prestigieux tournoi en 41 ans. Afp photo

Afp

Journal La Jornada

Samedi 14 novembre 2020, p. a11

Augusta. Le Mexicain Abraham Ancer a rejoint le groupe des quatre golfeurs de premier plan de l’Augusta Masters, aux côtés du numéro un mondial, Dustin Johnson, au deuxième tour du tournoi, qui a dû être suspendu faute de lumière.

Ancer et Johnson sont à égalité avec Justin Thomas d’Amérique et Cameron Smith d’Australie à 135 coups, neuf sous la normale, avec 48 joueurs restants pour terminer le deuxième tour plus tôt aujourd’hui.

L’Espagnol Jon Rahm, numéro deux mondial, a dû interrompre son parcours avec six trous à faire alors qu’il donnait une exposition avec cinq birdies qui le plaçaient à huit sous la normale.

Le champion en titre des États-Unis, Tiger Woods, était à la 22e place partagée, avec quatre sous la normale et huit trous en attente le deuxième jour.

Le calendrier des Masters continue d’être affecté par la suspension de près de trois heures du match jeudi matin en raison de la pluie, ce qui a empêché les deux premiers tours de se terminer à temps.

La surprise de vendredi a été donnée par la recrue Ancer, 29 ans, première mexicaine de ce tournoi depuis 1979, et sans aucun triomphe sur le circuit PGA, qui dans la matinée a conclu le premier tour avec 68 coups, quatre sous la normale, puis a continué. jouant le deuxième dans lequel, bien qu’il ait commencé avec un bogey au trou 10, il a été promu co-leadership grâce à six oiseaux dans les trous 12, 14, 16, 2, 6 et 8.

Aujourd’hui, c’était un peu étrange parce que j’ai joué 25 trous, a déclaré Ancer, qui rêve d’être la première recrue à remporter le Masters en 41 ans.

Visiblement je me sens très bien, a déclaré le numéro 21 du classement mondial. «Ce n’est pas l’idéal de commencer avec un bogey, mais je me suis dit que parfois les meilleurs tours commencent comme ça.

J’étais très patient. Sur le terrain, il faut être extrêmement patient, et j’ai pu le faire dans ces deux rondes, a déclaré Ancer, qui n’avait jamais pratiqué au Augusta National Golf Club jusqu’au 4 novembre.

Dustin Johnson a également terminé son premier tour avec 65 coups vendredi matin et a continué à jouer le deuxième, dans lequel il a enregistré 70 autres. J’aime ma position avant le week-end, a déclaré le champion de l’US Open 2016. les conditions resteront relativement les mêmes. Vous devrez rester agressif et bien frapper.

Johnson, qui cherche à être le premier numéro un du circuit de la PGA américaine à remporter le Masters depuis Tiger Woods en 2002, a joué dans une saison 2020 extraordinaire qu’il a dû interrompre le mois dernier lorsqu’il a été testé positif au coronavirus, ce qui l’a conduit à manquer deux tournois avant les Masters.

Cameron Smith a signé une carte de 68 coups et Justin Thomas une autre de 69 pour rester dans le groupe de tête de ce tournoi emblématique du Grand Chelem.