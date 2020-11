– Comment la pause dans la compétition vous a-t-elle affectée?

– De par ma position, j’ai toujours été en faveur du jeu. On a beaucoup parlé de la façon dont cela affecte le fait que les gens ne peuvent pas aller sur le terrain, mais je pense que le footballeur ne peut pas non plus être laissé de côté. Ce qui ne peut être exigé des joueurs, c’est qu’ils se produisent s’il leur reste un an sans jouer. Il serait impardonnable de pouvoir jouer ne pas.

– Comment le footballeur vit-il cette situation?

– La dernière chose à laquelle on a pensé est le footballeur, ils ont été laissés hors de la main de Dieu. Il existe de nombreux joueurs de catégories non professionnelles qui vivent du football.

– Dans le cas d’Avilés, ils essaient d’être aussi professionnels que possible. Ce n’est pas comme ça?

–Nous avons tous les outils pour être des professionnels et nous agissons avec tel, la grande différence est le salaire. Il y a d’autres clubs à Tercera qui paient des salaires élevés, comme Caudal, Llanera, Llanes ou Tuilla, et qui disent qu’ils ne sont pas des professionnels. Ce qu’Avilés a, c’est beaucoup d’histoire, beaucoup de fans et l’objectif clair d’atteindre une catégorie professionnelle le plus rapidement possible. Pour cela, nous avons essayé de bien faire les signatures et de travailler de la manière la plus sérieuse et professionnelle possible. Nous faisons également la promotion de la carrière car notre objectif à l’avenir est que notre carrière joue en tête-à-tête avec Sporting et Oviedo.

– Vous ont-ils donné la tranquillité d’esprit du club dans des moments aussi compliqués que les actuels?

– Ils ne nous ont pas déçus alors qu’ils étaient les gérants et maintenant qu’ils sont les propriétaires, ils ne nous décevront pas non plus. Nous facturons quotidiennement et nous pensons au sport. Le footballeur est là pour jouer et la propriété pour qu’il n’y ait pas de problèmes extra-sportifs.

– Dans le cas d’Avilés, est-ce que l’objectif est la promotion?

–C’est une erreur mais c’est une réalité. Nous avons tous les outils pour progresser, mais les rivaux jouent aussi. Je voudrais créer une identité, que la saison prochaine, quelle que soit la catégorie, le maximum de joueurs possible restera.

– Combien allez-vous manquer vos fans sur le terrain?

-Beaucoup. C’est dommage car le taux d’adhésion était élevé. Les habitants d’Avilés soutiennent les leurs sans conditions. Ils ont beaucoup souffert avec la propriété précédente. Nous voulons que vous soyez fier de porter le masque Avilés. C’est l’équipe de tout le monde grâce à Diego Baeza, ce n’est plus l’équipe de Tejero.