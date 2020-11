Abraham ne demande «qu’un match normal», après ce qu’il considère comme des circonstances défavorables dans les deux précédents de son équipe: «En raison de la domination et des chances, nous méritions de gagner au stade. Nous avons pris une dizaine de virages et avons eu quatre heads-up avec son gardien. La définition a échoué, mais nous sommes très satisfaits de l’attitude de l’équipe ». Cette attitude a été déterminante dimanche dernier, dans le champ de Gijón Industrial, en raison de l’expulsion du gardien Davo après trois minutes: “Malgré l’infériorité, nous avons pu gagner le match.”

Pour recevoir Llanera, Abraham a toute l’équipe, à l’exception du Davo susmentionné et du défenseur Borja Granda, qui souffre d’un malaise physique à la suite de sa longue blessure au tendon d’Achille. L’entraîneur fait confiance à ses joueurs et regrette seulement que pour ce premier match à domicile il ne puisse pas compter sur le soutien des supporters: «C’est dommage car malgré tout ce qui se passe, il y a beaucoup de nouveaux membres inscrits. Les gens sont impatients d’encourager l’équipe ».

Abraham exclut que lui et ses joueurs se sentent mis sous pression par les deux points qui apparaissent dans le classement d’une équipe appelée à se battre pour la promotion: «L’important est que notre idée du jeu se reflète sur le terrain. J’ai été un joueur et je sais comment ça se passe. Il y a des jeux dans lesquels vous pouvez arriver trente fois et vous ne marquez pas. Et d’autres, vous tirez une fois sur la porte et la mettez dans la première fois ».

L’entraîneur d’Avilesino a justifié ses propos à propos de Llanera: «Je connais la plupart de leurs joueurs parce que je les ai rencontrés dans plusieurs équipes. Ce sont les favoris, non seulement du sous-groupe, mais de la catégorie, car ils ont beaucoup de qualité dans les deux domaines. A Gijón, ils ont gagné sans être clairement supérieurs à l’Industriel ».

Abraham est convaincu que quoi qu’il arrive demain à Suárez Puerta, il a le soutien des leaders: «Nous avons disputé deux pré-saison et nous n’avons disputé que deux matchs. Je vois des joueurs à l’aise avec le style de l’équipe, ils n’hésitent pas pour quelques matchs nuls. J’espère juste que c’est un jeu sans choses étranges. ”