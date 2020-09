KANSAS CITY, Missouri (AP) Jose Abreu a prolongé sa séquence de frappes à 18 matchs avec un doublé de deux points, Eloy Jimenez a réussi trois coups sûrs et les White Sox de Chicago ont battu les Royals de Kansas City 7-3 vendredi soir.

Abreu a égalé Anthony Santander de Baltimore pour la plus longue séquence de frappes dans les majeures cette saison.

«Abreu est l’un des meilleurs frappeurs que j’ai jamais vu, a dit Jimenez. «Chaque fois qu’il est à l’assiette, j’apprends quelque chose. Il essaie de nous montrer quelque chose à chaque chauve-souris. ”

Codi Heuer (2-0) a relevé le partant Dane Dunning à la cinquième place et a remporté la victoire avec 1 1/3 de manche de secours. Alex Colome a obtenu son huitième arrêt en neuf essais.

Les White Sox (24-15) ont pris une demi-partie d’avance sur les Indians et les Twins dans l’AL Central. Les Indiens ont perdu contre les Brewers et les Twins ont balayé un double des Tigers.

«À l’entraînement du printemps, nous avions prévu de concourir pour une place en séries éliminatoires, a dit Jimenez. «Maintenant, nous sommes ici et nous essayons de faire de notre mieux. Nous rivalisons tous les soirs quoi qu’il arrive. C’est bien de se battre pour une place. ”

Les White Sox, qui mènent la Ligue américaine dans les circuits, ont montré qu’ils pouvaient marquer d’autres manières.

«Nous avons eu pas mal d’occasions au début, mais nous n’avons pas été en mesure de capitaliser, a déclaré le directeur des White Sox, Rick Renteria. “ Si vous réunissez de bons at-bats avec des coureurs sur la base, il ne faut pas nécessairement un circuit pour conduire dans les courses. ”

Brady Singer (1-4) a accordé cinq points et 10 coups sûrs en 5 2/3 manches.

Les White Sox ont obtenu une course dans le premier sur une mouche sacrifiée par Edwin Encarnacion.

Le premier lancer du bas de la première a vu la fin de quelques stries. Whit Merrifield a choisi Dunning, marquant une séquence de 0 en 17 pour Merrifield. Il a également cassé une séquence pour Dunning, qui a lancé cinq manches sans coup sûr à son dernier départ, également contre les Royals.

«Je pensais que nous avions un très bon plan d’attaque, a dit Dunning. Honnêtement, j’essayais juste de frapper la zone et de mettre le ballon entre les mains de notre défense. ”

Nick Madrigal a effectué un autre point dans la deuxième manche avec un simple, mais Chicago a laissé les bases chargées.

Adalberto Mondesi a marqué Alex Gordon avec un simple de deux retraits dans le deuxième pour attirer les Royals dans une course. Il a cassé une séquence de 0 pour 22 pour Mondesi. Mondesi a terminé avec trois coups sûrs.

«Vous l’avez vu venir», a déclaré le manager de Kansas City, Mike Matheny, à propos de la soirée à trois coups de Mondesi. ” Les balançoires sont plus belles. La reconnaissance de la hauteur était meilleure. Ceux qui ont de grandes situations aussi, il semble que Mondy en ait beaucoup et même quand il a mis le bâton sur le ballon, il semble simplement trouver quelqu’un.

«Il ne fait aucun doute que ces gars-là ont fait du mal pour lui. Ils connaissent la personne aussi bien que le joueur. Vous ressentez juste sa douleur. Ces gars-là se soucient les uns des autres et cela va nous payer à long terme. ”

Chicago a obtenu une autre course en quatrième place en simple de Nomar Mazara et Madrigal et une mouche sacrifiée par Tim Anderson.

Les Royals ont égalisé dans le quatrième mais ont laissé les bases chargées. Le choix d’un défenseur de RBI d’Edward Olivares et d’un autre single de RBI de Mondesi a noué le match à 3-3. Mais Merrifield est apparu et Hunter Dozier a échoué avec les bases chargées pour terminer la manche.

Les White Sox ont obtenu un autre point au cinquième sur un terrain sauvage de Singer.

Le doublé d’Abreu a conduit en deux dans le sixième et Jimenez a obtenu un RBI dans le septième.

Les Royals ont marqué un dans le neuvième, mais Ryan McBroom a échoué comme point égal.

CHAMBRE DES FORMATEURS

Royals DH Jorge Soler était de retour dans l’alignement après être sorti du match de mercredi et avoir raté le match de jeudi avec une irritation oblique.

SUIVANT

Les White Sox enverront RHP Lucas Giolito (3-2, 3.14 ERA) au monticule. Après avoir réussi à ne pas toucher les Pirates, Giolito a disputé cinq manches lors de son dernier départ lundi contre les Twins. Giolito a 34 retraits au bâton, trois buts et sept coups sûrs accordés lors de ses trois derniers départs.

Le LHP Kris Bubic (0-4, 5,46 ERA) obtiendra le départ pour les Royals. Bubic a livré ce que le manager Mike Matheny a appelé sa meilleure sortie de la saison dimanche dernier contre les White Sox. Il a fait 5 1/3 de manches et a abandonné six coups sûrs et deux points tout en frappant un sommet en carrière de huit.

—

Plus AP MLB: https://apnews.com/MLB et https://twitter.com/AP-Sports