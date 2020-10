Sam Bennett il est le tyran des sprints dans la Vuelta a España… mais il a terminé sans victoire après avoir été disqualifié pour une manœuvre illégale. Le cycliste irlandais a célébré la victoire à Aguilar de Campoo mais finalement la victoire est revenue à Ackerman, qui est entré deuxième sur la ligne d’arrivée. Les favoris n’ont subi aucune défaite, au-delà d’une crevaison intempestive de Roglic cela ne lui a pas causé de regrets face au classement général de la course.

La Vuelta est arrivée à Aguilar de Campoo, une destination où les fans avaient déjà pu en profiter trois autres fois. Dans le dernier, l’Italienne Danielle Bennati a remporté le sprint et huit ans plus tard, la résolution de l’étape n’allait pas avoir une fin différente. Le parcours de 157 kilomètres n’était ni assez long ni assez haut pour éliminer les gros sprinteurs. L’évasion, avec seulement deux hommes courageux – Bagués et Osorio – n’avait aucun signe d’atteindre le but, car il a été trouvé à plus de 20 kilomètres de la fin.

Dans un calme général dans le peloton, les chutes, sans personnes importantes du général impliquées, et la crevaison de Primoz Roglic à 12 de la ligne d’arrivée ont été les principaux points à suivre avant de préparer le sprint. Le peloton s’est réveillé de la léthargie pour se préparer à la arrivée massive inévitable à Aguilar de Campoo, et le rythme s’est nettement accéléré dans le groupe, conduit au dernier kilomètre par Lotto Soudal.

Une fois sur place, les hommes les plus rapides ont pris le devant de la scène et malgré le début du sprint, mené par l’aspirant Ackermann, bientôt Bennett a pris ses distances et a pris l’avantage à l’Allemand, mètre par mètre, jusqu’à ce qu’il lève les bras avec suffisamment d’avantage pour organiser la célébration de son deuxième set au retour. Enfin, il y a eu un drame pour l’Irlandais, qui a été disqualifié pour une manœuvre illégale au cours des derniers mois. Ackermann a remporté la victoire.