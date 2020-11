Le parti de Primoz Roglic, le deuxième d’affilée du Tour d’Espagne, a eu un invité exceptionnel dans la figure de Pascal Ackermann. Le sprinter allemand de Bora a remporté la dernière étape de l’épreuve espagnole, avec la finale classique à Madrid, et a été couronné comme “ l’autre ” vainqueur du jour, à l’ombre d’un Roglic qui, à juste titre, mais avec une égalité extraordinaire, a battu Carapaz et Carthy pour compenser le sorpasso final du Tour et prendre le champion rouge.

La dernière étape de la Vuelta, comme d’habitude, comportait deux parties différentes. Le premier, avant le circuit de la capitale, avait les vainqueurs de la course comme principaux protagonistes. Primoz Roglic a été donné pour la deuxième année consécutive le bain de masse bien mérité du champion, avec des photos avec les autres porteurs de maillot, avec leur équipe et avec leurs compagnons sur le podium, Richard Carapaz et Hugh Carthy.

Les instantanés ont non seulement capturé les champions, mais également deux des images de la journée. Carapaz, loin de se montrer énervée avec Movistar En raison de ses manœuvres douteuses à La Covatilla, il a été “ surpris ” en train de bavarder à l’amiable avec le directeur du téléphone José Luis Arrieta, et même enlacé avec son ami Marc Soler, précisément celui qui a jeté – volontairement? – Roglic dans les derniers mètres du colosse bejarano. Poils à la mer et très bonne perte d’un coureur presque toujours exemplaire, comme Carchi.

Arrivé sur le circuit de Madrid, et traversant certaines de ses rues les plus emblématiques, le peloton s’est effondré pour laisser place à une escapade menée par Wellens et Serrano, et avec Gruzdev et Smith comme invités d’exception. Les possibilités étaient minimes et les protagonistes le savaient, mais leur force au niveau et un premier relâchement du groupe principal leur faisaient rêver la victoire toujours prestigieuse au bout de la Vuelta.

Déjà dans les derniers kilomètres, les véritables vainqueurs et perdants du classement général se sont déplacés vers les positions médianes du peloton, tandis que les Emirats Arabes Unis, Bora et Deceuninck passaient à l’attaque pour préparer l’arrivée. Les évadés sont devenus de simples références jusqu’à la neutralisation logique, avant l’inévitable sprint pour mettre fin à la Vuelta.

Des vélos roulant à 80 km / h dans le centre névralgique de Madrid jusqu’à l’arrivée du dernier kilomètre, au cours duquel Deceuninck a tenté de retrouver la position privilégiée dans le peloton pour le grand favori, Sam Bennett. L’Irlandais n’avait pas son train habituel mais s’est battu jusqu’à la dernière minute, sans succès, pour vaincre un sobre Pascal Ackermann, qui devient le dernier, mais pas le moindre, vainqueur du deuxième Roglic Lap.