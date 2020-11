Jennifer Aniston, Leonardo DiCaprio, Tom Hanks, Johnny Depp, entre autres Acteurs hollywoodiensIls ont une large carrière artistique dans laquelle ils ont joué dans des films à succès. Cependant, atteindre le sommet du succès n’a pas toujours été facile. La popularité dont ils jouissent maintenant est le résultat d’un travail acharné et surtout de patience.

Les célébrités ne deviennent pas instantanément des superstars. Très souvent, ils devaient commencer par de petits rôles dans une production peu connue. Le portail web «Screenrant» dresse une liste des Acteurs hollywoodiens qui ont fait leur première apparition dans un film d’horreur.

1. JENNIFER ANISTON – «LEPRECHAUN» (1993): Un an avant de jouer Rachel Green dans la série à succès “Friends”, Jennifer Aniston a fait ses débuts sur grand écran dans le film “Leprechaun” de 1993. Le film a reçu de terribles critiques après sa sortie, et c’est certainement un film qui Aniston elle-même veut oublier.

2. JOHNNY DEPP – “NIGHTMARE ON ELM STREET” (1984): Depp a joué Glen Lantz, un jeune adolescent menacé par le tristement célèbre Krueger pendant leur sommeil. Le film a été écrit et réalisé par le maître de slasher Wes Craven, et les fans d’horreur considèrent le film comme un rite de passage, atteignant même le top dix sur la liste d’Empire des plus grands films d’horreur de tous les temps. .

3. LEONADO DICAPRIO – «CRITTERS 3» (1991): Leonardo DiCaprio n’avait que 16 ans lorsqu’il a fait ses débuts à Hollywood dans “Critters 3”, la deuxième suite du classique d’horreur original de 1986. DiCaprio a joué Josh, qui rejoint Charlie McFadden dans son combat continu contre les créatures extraterrestres. Le film avait une note terrible de 0% sur le site de critiques de films Rotten Tomatoes.

4. TOM HANKS – “IL SAIT QUE VOUS ETES SEUL” (1980): Tom Hanks est surtout connu ces jours-ci pour ses rôles familiaux, il peut donc être surprenant d’apprendre qu’il a eu sa grande chance dans le film d’horreur de 1980 “Il sait que vous êtes seul”.

5. HILARY SWANK – “BUFFY, LA HUNTER VAMPIROS” (1992): La version cinématographique de “Buffy contre les vampires” a été dépassée en popularité par la série télévisée à succès. Hilary Swank a joué l’un des amis de Buffy dans le film de 1992, qui est bien plus intelligent que votre film d’horreur moyen et parvient même à inclure des moments hilarants. Ben Affleck fait également son apparition dans ce film, dans un rôle non crédité en tant que l’un des basketteurs d’Hemery High.

6. NEVE CAMPBELL – «L’obscurité» (1993): Campbell n’a fait qu’une brève apparition dans le film d’horreur à petit budget de 1993 “The Darkness”, sur un rat géant irréaliste caché sous un petit cimetière de ville. Le film n’a peut-être pas les effets spéciaux les plus impressionnants, mais il est devenu un classique culte et vaut le détour.

7. CHLOË GRACE MORETZ – «LA TERREUR D’AMITYVILLE» (2005): Chloë Grace Moretz a joué dans le film “The Amityville Terror” en 2005. Il s’agissait d’un remake du film classique de 1979 du même nom, basé sur un livre qui était censé être la véritable histoire de la famille New Lutz. York. Le film était un flop, mais heureusement, il n’a pas affecté la carrière de Chloë Grace Moretz à Hollywood.

