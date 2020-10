Le Real Madrid n’a pas le début de saison attendu de l’une des équipes les plus puissantes du monde et bien qu’en Ligue il soit co-leader, en Ligue des champions, il est le dernier de son groupe avec un seul point, qu’il a gratté dans les dernières minutes de la rencontre avec Borussia Mönchengladbach.

Et c’est qu’après que l’entraîneur a lâché plusieurs joueurs qui ont un bon cadeau et l’impossibilité d’embaucher de grandes stars sur le dernier marché des transferts, les yeux sont rivés sur l’entraîneur, qui devra gérer une équipe riche en noms. et les étoiles, mais il n’a pas les mêmes chiffres avec lesquels il est allé à la gloire ces dernières années.

Les années ont passé et déjà Marcelo, Modric, Kroos, ne sont pas les grandes figures avec lesquelles il imagine une idée de jeu qui a conduit le Real Madrid à la gloire aux côtés de Cristiano Ronaldo, Benzema et Bale.

De plus, les deux grandes stars espagnoles comme Isco et Asensio ne vivent pas leur plus beau cadeau et ceux qui peuvent les remplacer sont jeunes et bien qu’ils passent de bons moments ou de bons matchs, ils ne maintiennent pas la régularité.

C’est pourquoi il faut la main de l’entraîneur français, qui devra imaginer un nouveau style dans lequel il pourra responsabiliser ces jeunes personnalités auxquelles les supporters blancs croient encore.

Federico Valverde a réalisé une bonne campagne 2019-2020 et malgré le fait qu’en 2020-2021 il ait dû se rendre sur le banc à certaines occasions, il reste le meilleur milieu de terrain du Real Madrid. Ses contributions à l’attaque et à la défense lui permettent d’être à un niveau plus élevé que ses collègues.

Si Vinicius Jr et Rodrygo perdent de leur importance dans les moments les plus importants, ce sont des joueurs révulsifs que l’entraîneur français devra pousser aux bons moments pour changer les jeux.

Hazard est la grande star dont tout le monde espère qu’elle explosera bientôt au Real Madrid. Le Belge vient de se remettre d’une blessure qui l’a mis hors compétition pendant 81 jours, mais il a déjà eu une saison d’attente et les meringues veulent voir sa qualité maintenant. Dans Zidane, il y aura la fonction d’exploiter toutes les capacités de ce joueur après un an de travail.

La zone de défense devra également avoir plus de travail. Bien que Ramos soit le grand bastion et fasse une bonne paire avec Varane, les côtés ne correspondent pas tout à fait. La vitesse d’attaque de Mendy est instable, mais en défense, ils continuent de laisser des lacunes pour lesquelles ils devront trouver une solution rapidement afin de ne pas continuer à encaisser des buts qui valent des matches importants.

Zidane s’est déjà avéré être un grand manager de groupe avec de grandes stars établies à qui il savait donner une touche de magie pour qu’ils prennent tout le monde en tête en Europe. Mais ce temps est révolu et il est en son pouvoir de reconfigurer l’idée de cette escouade qui nécessite plus de travail tactique, les bons mots pour amener des jeunes avec un grand pouvoir et les clés pour récupérer des hommes dont on attend beaucoup.