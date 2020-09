Le commissaire de la NBA, Adam Silver, ne s’attend pas à ce que la saison 2020-21 commence avant l’année prochaine au milieu de la pandémie de coronavirus.

La NBA est profondément engagée dans la finale de la Conférence à huis clos dans la bulle d’Orlando au Walt Disney World Resort après la reprise de la campagne 2019-20 en juillet, après avoir été suspendue en mars en raison du COVID-19.

Un conseil de décembre pour la nouvelle saison a été provisoirement signalé précédemment, mais Silver a déclaré que la ligue devrait être repoussée en janvier.

“Ma meilleure hypothèse est que même si ce sera la saison 2020-21, la saison ne commencera pas avant 2021”, a déclaré Silver à CNN.

“Nous avons dit que le plus tôt nous commencerions serait Noël cette année. Mais plus j’apprends et j’écoute le Dr Anthony Fauci. [head of the National Institute of Allergies and Infectious Diseases] ce matin, je continue de croire que nous allons être mieux en janvier. L’objectif pour nous la saison prochaine est de jouer une saison standard.

“Et de plus, l’objectif serait de jouer des matchs à domicile devant les supporters, mais il y a encore beaucoup à apprendre.”

Une date de début de janvier pourrait entrer en conflit avec les Jeux Olympiques reprogrammés au Japon, où les États-Unis défendront leur médaille d’or.

Les Jeux de Tokyo doivent avoir lieu entre le 23 juillet et le 8 août et Silver a ajouté: “Il y a beaucoup de grands joueurs américains, et nous pourrions être confrontés à un scénario où les 15 meilleurs joueurs de la NBA ne participent pas aux Jeux olympiques, mais d’autres grands joueurs américains sont en compétition.

“Et, évidemment, il y a beaucoup de joueurs de la NBA qui participent aux Jeux Olympiques pour d’autres pays. C’est quelque chose que nous allons devoir travailler.”

“Ce sont des circonstances tout à fait uniques et inhabituelles”, a déclaré Silver. «Et je pense que tout comme pour le mouvement olympique, c’est aussi pour nous. Et nous allons juste devoir trouver un moyen de fusionner et de concilier ces deux considérations concurrentes.