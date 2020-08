Vendredi, le commissaire de la NBA, Adam Silver, a déclaré qu’il “soutenait sans réserve” l’engagement des joueurs de la NBA et de la WNBA à mettre en évidence les problèmes de justice sociale – démontré cette semaine par le boycott des matchs.

Silver, dans une lettre écrite aux employés de la ligue et qui a été acquise par . and Stadium, a déclaré que lui, les joueurs et les gouverneurs d’équipe faisaient partie d’une “conversation franche et productive” jeudi pour soutenir davantage la justice sociale et l’égalité raciale en Amérique. Certaines des principales questions abordées comprenaient l’amélioration de l’accès au vote, l’engagement civique et la promotion d’une réforme de la police et de la justice pénale.

“Tout d’abord, permettez-moi de dire que je soutiens sans réserve les joueurs de la NBA et de la WNBA et leur engagement à faire la lumière sur des questions importantes de justice sociale”, a écrit Silver. «Bien que je ne marche pas dans les mêmes chaussures que les hommes et les femmes noirs, je peux voir le traumatisme et la peur que la violence raciale provoque et comment elle perpétue l’héritage douloureux de l’iniquité raciale qui persiste dans notre pays.

PLUS: les joueurs de la NBA mettront fin au boycott et reprendront les séries éliminatoires avec un plan pour “ des moyens améliorés de faire des déclarations de justice sociale ”

Silver a également déclaré qu’il comprenait les appels à la NBA pour qu’elle fasse davantage pour faire avancer ces efforts, promettant que la ligue continuerait ses efforts pour «apporter des changements à la fois au sein de notre organisation et dans les communautés à travers le pays».

Sa déclaration, dans son intégralité:

La lettre de Silver a été précédée cette semaine par la décision des joueurs de la NBA de boycotter leurs matchs éliminatoires respectifs. Cela a commencé mercredi avec les Bucks, dont la base de Milwaukee est à 40 miles de Kenosha, dans le Wisconsin, où la police a tiré dimanche sept fois dans le dos de Jacob Blake alors qu’il tentait de pénétrer dans son SUV.

La décision de Milwaukee de boycotter son match contre le Magic a eu un effet domino, car chacune des équipes éliminatoires de la NBA restantes a décidé de faire de même. La NBA en réponse a reporté les matchs éliminatoires initialement prévus mercredi et jeudi. Les arbitres de la Ligue ont également montré leur soutien en manifestant pour protester contre le racisme.

L’effet d’entraînement est allé au-delà de la NBA, avec des équipes de la WNBA, de la MLB, de la MLS et de la LNH annulant des matchs dans un acte de solidarité. Plusieurs équipes de football de la NFL et de l’université ont également annulé ou reporté les pratiques.