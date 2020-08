ANAHEIM, Californie (AP) Jo Adell a frappé ses deux premiers circuits de la ligue majeure, Mike Trout en a conduit six et les Angels de Los Angeles ont établi une saison élevée en points en battant les Mariners de Seattle 16-3 samedi soir.

Le droitier des anges Dylan Bundy (4-2), sujet de spéculation avant la date limite des échanges de lundi, est revenu à sa forme de début de saison après avoir abandonné quatre points à chacun de ses deux derniers départs. Il n’a accordé qu’une seule course, quatre coups sûrs et trois marches en 5 1/3 manches avec trois retraits au bâton. C’était la quatrième fois en sept départs qu’il accordait un point ou moins.

Adell, âgé de 21 ans, est entré dans le jeu au bâton .175 et au milieu d’une chute de 4 pour 28. Justin Upton a débuté le deuxième avec une marche avant qu’Adell ne pousse la balle courbe de Justus Sheffield à environ 437 pieds dans les gradins du champ gauche pour donner à LA un avantage de 3-1.

«C’est le son d’un frappeur puissant là-bas. C’était un craquement fort et puis j’ai vu le vol et la rediffusion ”, a déclaré le manager des Angels, Joe Maddon.

Adell est devenu le cinquième joueur de l’histoire de la franchise à frapper ses deux premiers circuits de la grande ligue dans le même match lorsqu’il en a aligné un juste au-dessus du mur au centre droit pour mener le septième et prolonger l’avance à 7-1. Avant Adell, le dernier joueur des Halos à le faire était Tom Brunansky en 1981.

«J’ai eu des difficultés, mais c’était bien d’avoir un swing et une journée comme j’ai eu ce soir, a dit Adell. «J’ai vraiment insisté ces deux dernières semaines sur la simplification du swing. J’ai réduit une grande partie du mouvement que j’avais. J’essaye de tout ralentir et de le rendre plus compact. ”

C’est la troisième fois dans la carrière de Trout qu’il a eu six points ou plus dans un match. Le MVP AL en titre a réussi trois coups sûrs, dont un circuit de trois points en septième manche pour prolonger l’avance à 14-1. Trout a fait un circuit lors des deux premiers matchs de la série et en compte 297 pour sa carrière. Il a également réussi un doublé de deux points dans la sixième et une volée sacrifiée dans la huitième.

Trout mène les Majors avec 32 points produits et ses 12 circuits sont à égalité au troisième rang.

Shohei Ohtani, Albert Pujols et Anthony Rendon ont chacun conduit en deux pour les Angels, qui ont leur première séquence de trois victoires consécutives depuis juillet 2019. Pujols a eu un simple de deux points dans le cinquième pour faire 6-1.

Shed Long Jr. a fait un circuit pour Seattle en neuvième manche. Le doublé de la RBI de Tim Lopes dans le deuxième a égalisé à 1. Lorsque le simple de Braden Bishop a conduit à Dee Gordon en huitième, les Mariners ont perdu 14-2.

Sheffield (2-3) a accordé six points et quatre coups sûrs en 4 2/3 manches. Le gaucher a également eu quatre promenades et six retraits au bâton. Les lanceurs des Mariners avaient 11 marches, dont deux avec les bases chargées.

” Le match nous a échappé et est devenu moche à la fin. Nous avons eu du mal à faire des ajustements sur Bundy ”, a déclaré le manager de Seattle, Scott Servais. «Nous avons pris un peu de recul ce soir. Nous devons être en mode attaque au début du décompte et nous avons pris du retard. ”

JEUNESSE SAUVAGE

Adell est le quatrième joueur à faire un circuit pour les Angels avant d’avoir 22 ans. Les autres sont Trout, Dick Schofield et Brunansky.

STREAK SNAPPED

Sam Haggerty de Seattle n’a pas eu de succès pour la première fois cette saison. Le voltigeur gauche est venu au bâton .297 et avait frappé en toute sécurité à ses neuf premiers matchs.

POSITION PITCHING

Lopes a fait la première apparition de sa carrière dans le neuvième. Le frappeur désigné par les Mariners a accordé deux points et deux coups sûrs et en a marché un.

CHAMBRE DES FORMATEURS

Mariners: 1B Evan White (épaule droite) était hors de l’alignement pour le deuxième match consécutif. Servais a déclaré que White avait fait des entraînements avant le match et pourrait être prêt à partir dimanche.

Anges: Le LHP Hoby Milner a été placé sur la liste des blessés de 10 jours en raison de spasmes du dos droit. Le déménagement est rétroactif au mercredi. … INF Franklin Barreto, qui a été acquis à Oakland vendredi, est sur la liste des blessés COVID-19 alors qu’il complète les protocoles de test.

SUIVANT

Mariners: Justin Dunn (2-1, 5,57 MPM) a réalisé six manches sans but et n’a accordé qu’un seul coup sûr à son dernier départ le 23 août contre Houston. Le droitier a une marque de 0-1 avec une MPM de 6,43 lors de deux départs précédents contre les Angels.

Angels: RHP Griffin Canning (0-3, 4,88 ERA) a accordé trois points ou moins dans quatre de ses six départs cette saison.

