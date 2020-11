Adil Rami a accordé une interview à RMC Sport où il a parlé de sa carrière, et notamment a passé en revue son temps dans la Ligue. L’arrière central, actuellement dans le Boavista portugais, a également parlé de sa vie quand il était dans l’élite et décrit le footballeur comme une “proie facile”.

Proie facile, oui! Le footballeur, athlétiquement, est beau. A de l’argent et est jeune. Pas de généralisation, mais il y a encore beaucoup de filles, disons intéressées, par votre argent ou votre notoriété. Parce que parfois, ils veulent juste gagner des abonnés sur les réseaux sociaux pour se faire connaître. Ce n’est pas beau », a commenté le joueur français.

Rami admet que ses amis ont joué un rôle assez important dans sa vie et que sans eux tout aurait été plus difficile: «Sans la présence de mes amis, ça aurait été assez foiré. En vacances, il trouverait tellement de femmes super faciles, avec des mecs à ses côtés avec leurs poches pleines de drogue. S’il était un peu moins fort mentalement, il était mort.

Concernant son passage en Ligue, il révèle que «Avec toutes les chemises que Messi et Cristiano m’ont données, j’aurais déjà pu acheter une villa à Los Angeles! Je me souviens que la première fois que j’ai affronté Cristiano, il a accepté facilement. La deuxième fois, je le lui redemande et il me le donne sans problème et, avec tout le respect du monde, il prend aussi le mien ».

Bien que sans aucun doute les données les plus curieuses se soient produites après une défaite de Cristiano contre le Real Madrid. «Je lui ai demandé le maillot pendant le match, il rit et me demande combien il en avait déjà. Acceptez quand même de me le donner. … Au final je ne lui ai même rien demandé et je le vois aller au vestiaire très en colère. Soudain il m’appelle, vient vers moi, enlève sa chemise, attend la mienne et me souhaite bonne chance. Un geste élégant! “