AEW est sur le point d’organiser son deuxième pay-per-view de l’ère de la pandémie, mais cette fois, des fans seront présents. Pourtant, la deuxième édition de All Out sera très différente de la première, qui s’est tenue dans une arène bondée en dehors de Chicago.

La société parvenu a récemment commencé à permettre à un petit nombre de fans à l’intérieur de la salle en plein air du Daily’s Place à Jacksonville de filmer son émission de télévision hebdomadaire, Dynamite. Le président de l’AEW, Tony Khan, a déclaré aux journalistes qu’il attendait entre 700 et 750 fans dans le bâtiment pour All Out samedi.

Il y a neuf matchs sur la carte, dont un prévu pour le pré-spectacle «Buy In». Les trois championnats primaires d’AEW sont en jeu.

Hikaru Shida défendra son championnat féminin AEW contre la championne féminine de la NWA, Thunder Rosa. Les champions par équipe Kenny Omega et Hangman Page mettront leurs titres en jeu contre Dax Harwood et Cash Wheeler.

Dans ce qui sera probablement l’événement principal, MJF défie le champion du monde AEW Jon Moxley pour la ceinture. Le match est livré avec la stipulation que Moxley n’est pas autorisé à utiliser sa manœuvre de finition Paradigm Shift.

Un match sans titre qui attirera certainement beaucoup d’attention est le match Mimosa Mayhem entre Chris Jericho et Orange Cassidy. Ce match peut être gagné par tombé, soumission ou en jetant un adversaire dans un énorme réservoir de jus d’orange et de champagne au bord du ring.

Comment regarder

Heure de début: 20 h HE («Buy In» commence à 19 h HE)

Emplacement: Daily’s Place (Jacksonville)

Infos PPV: Contrairement aux événements de la WWE, «Double or Nothing» est un pay-per-view traditionnel. Les téléspectateurs aux États-Unis et au Canada peuvent acheter l’émission sur B / R Live. Dans le reste du monde, l’événement est disponible via FITE.tv. Le coût est de 50 $.

Carte de match complète

Match d’avant-spectacle: Dr Britt Baker (avec Rebel) vs Big Swole (match cinématique Tooth and Nail) Casino Battle Royale à 21 joueurs: Darby Allin, Lance Archer, Brian Cage, Ricky Starks, Pentagon Jr., Rey Fenix, The Butcher, The Blade, Eddie Kingston, Shawn Spears, Billy Gunn, Austin Gunn, Jake Hager, Santana, Ortiz, Chuck Taylor, Trent et quatre participants TBAMatt Hardy contre Sammy Guevara (Match Broken Rules) Jurassic Express (Jungle Boy et Luchasaurus) ) contre The Young Bucks (Matt Jackson et Nick Jackson) The Dark Order (Brodie Lee, Colt Cabana, Evil Uno et Stu Grayson) contre Matt Cardona, Scorpio Sky, Dustin Rhodes et QT Marshall (avec Allie) Chris Jericho vs. Orange Cassidy (match Mimosa Mayhem) Match de championnat par équipe AEW: Kenny Omega et Adam Page (c) contre FTR (Cash Wheeler et Dax Harwood) (avec Tully Blanchard) Match de championnat féminin AEW: Hikaru Shida (c) contre Thunder RosaAEW match de championnat du monde: Jon Moxley (c) vs MJF (avec Wardlow)