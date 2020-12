David Aganzo doit vivre sur une autre planète. Ce n’est qu’ainsi qu’il est expliqué que le président de l’Association des footballeurs espagnols (AFE) a convoqué 10 000 personnes de tous les coins d’Espagne à l’hôtel Marriot Auditorium à Madrid le 29 décembre. Le président du syndicat des footballeurs a adressé une lettre à ses membres pour demander leur présence ce jour-là. Si le public ne peut pas retourner dans les stades de football, le chef a l’intention de rassembler une foule. La pandémie n’existe pas.

Aganzo et son équipe de direction, s’accrochant au pouvoir malgré de multiples scandales ces derniers mois, ont été contraints de convoquer l’Assemblée générale parce qu’ils auraient pu ignorer la loi sur le sport. Le fait est que Ils se sont réunis la semaine dernière pour fixer une date pour la réunion établissant qu’elle se tiendra sur la corne de la légalité et en fêtes complètes. La goutte de patience de nombreux affiliés a atteint sa limite.

Le président de l’AFE a pris cette décision contre près de la moitié du conseil d’administration de l’organisation. Il faut se rappeler qu’Aganzo a réussi à accéder à un pouvoir quasi absolutiste au sein de l’AFE, tout en faisant taire les voix critiques. Ce dernier événement, cependant, a dépassé toutes les limites obligeant les membres de son conseil d’administration à envoyer une lettre sévère aux autorités sanitaires de la Communauté de Madrid auquel OKDIARIO a eu accès.

Dans celui-ci, comme la logique l’indique, ils avertissent à la fois la Communauté de Madrid et la Délégation gouvernementale des intentions d’Aganzo envers son Assemblée. Dans la lettre, signé par Sergio Piña, Xavier Oliva, Jesús Barbadilla ‘Jesule’ et Armando Lozano, Il est demandé que la tenue de l’Assemblée soit empêchée en personne et qu’elle soit remplacée par la télématique, comme des organisations telles que Real Madrid ou la Fédération espagnole de football.

CAM déconseille, mais n’interdit pas

Les lettres échangées par les directeurs de l’AFE et de la Communauté de Madrid.

«En tant que membres du conseil d’administration, Nous montrons notre plus grande préoccupation pour la tenue de l’Assemblée générale susmentionnée, car l’AFE compte plus de 10000 membres de toute l’Espagne, ceux qui ont déjà été convoqués, ce qui entraînera des déplacements massifs sans aucun contrôle de toutes les parties de la géographie espagnole vers Madrid, avec le risque que cela implique, dans la situation actuelle, pour la santé de tous, des deux affiliés, comme des Madrilènes “, assurent-ils dans la lettre à laquelle a déjà répondu la directrice générale de la santé publique de la Communauté de Madrid, Elena Andradas.

«Il est déconseillé de le tenir à la date indiquée (29 décembre 2020), en le reportant à une date ultérieure dans laquelle les circonstances susmentionnées ne se produisent pas, et surtout, lorsque des mesures extraordinaires peuvent être adoptées par la Communauté de Madrid pendant cette période qui restreignent la mobilité sur le territoire de la région», Préviennent-ils de la Communauté.

La recommandation, et non une obligation, de suspendre l’Assemblée générale en personne, a surpris bon nombre des personnes concernées. Une grande partie des affiliés Ils ne font pas honneur à la situation et se demandent même s’ils pourront assister à l’appel d’Aganzo via un sauf-conduit, ils seront piégés dans leur communauté autonome ou s’ils risquent une amende.

Ce qui semble évident, c’est que le président de l’AFE est mettre des bâtons dans les roues pour que le plus petit nombre d’affiliés soit présent exposer une situation pour que seuls ses acolytes se présentent. Aganzo sait que dans une Assemblée ouverte où tout le monde parle, il a beaucoup à perdre. À commencer par la façon dont il a vendu les footballeurs suivant les souhaits de Thèbes pendant la pandémie, une accusation de corruption d’un agent public ou de création d’organes de pouvoir au sein de l’organisation sans le soutien du conseil d’administration. En 2021, il doit passer par les sondages dans ce qui sera un plébiscite sur sa gestion.