David Aganzo affronte ce 29 décembre l’Assemblée qu’il n’a jamais voulu célébrer. Le président de l’Association des footballeurs espagnols est à son plus faible au pouvoir étouffé par les multiples scandales entourant sa direction à la tête du syndicat qui veille au bien des footballeurs. Le dernier d’entre eux concerne un cas de contre-espionnage et de vol de données.

Mais avant d’entrer dans le vif du sujet, il faut revoir le bâclage qui a été organisé sous la forme d’une Assemblée. Le président a l’intention de réunir 10000 membres – Ceux qui ont le droit d’assister à l’événement par les Statuts – en personne à l’hôtel Auditorium de Madrid ce mardi sans avoir émis de sauf-conduit lundi qui laissent beaucoup de doutes.

De nombreux membres se demandent si la Garde civile ne va pas leur infliger une amende avec ce document, d’autres ont peur de ne pas pouvoir rentrer chez eux le soir du Nouvel An car leur communauté pourrait être fermée et d’autres jouent même des matchs de championnat le même jour de l’appel.

Diego Rivas est le secrétaire général de l’AFE.

Ce qui est reçu par les affiliés est une lettre signée par le secrétaire général Diego Rivas qui ressemble à un reçu d’école. Les participants qui viennent à Madrid sont priés d’entrer à Madrid, en assurant que: «En tant qu’affilié, ils sont convoqués personnellement et en personne à l’Assemblée générale ordinaire de l’Association des footballeurs espagnols (AFE), qui se tiendra au Marriott Auditorium Hotel & Centre de conférences, situé Avenida de Aragón, 400, 28022 à Madrid, le 29 décembre 2020 à 15h30 lors du premier appel et à 16h00 lors du deuxième appel. Que pour que le membre susmentionné puisse exercer son droit de vote (article 10 des Statuts de l’AFE) et assister à l’Assemblée Générale de l’Association susmentionnée (article 16 des Statuts de l’AFE), il doit se déplacer effet de son domicile habituel au lieu de célébration de l’Assemblée générale ordinaire, à la date et à l’heure indiquées, pour l’exercice des droits précités “. Cependant, les autorités gouvernementales ont déjà recommandé que ce déplacement dans une lettre qui a été rendue publique.

Diluer les ennemis

Aganzo, loin de rougir, a orchestré l’Assemblée pour qu’elle soit ainsi pour diluer les opinions critiques et seuls ses acolytes y vont. L’ancien joueur du Real Madrid ou du Rayo Vallecano, cependant, n’aura pas la tâche aussi facile car même une bonne partie de son conseil d’administration s’oppose à sa manière de gérer une organisation qui a perdu au cours de la dernière année 1,5 million de budget.

Bien que cette perte puisse être une source de préoccupation pour Aganzo Ce n’est pas de loin ce qui change la vie du leader entré en 2017 comme héritier de Luis Rubiales et qu’il s’est seulement éloigné de celui qui était son protecteur un jour pour vendre son âme à un Javier Tebas qui nourrit son union avec 11 millions par an.

David Aganzo, dans un acte de l’AFE.

Aganzo, avec cet argent, a cherché à détruire ses ennemis et n’a pas hésité à utiliser n’importe quel type d’art pour réaliser cette entreprise. Footballers ON, un syndicat né en 2018, a vécu dans sa propre chair comment le dirigeant de l’AFE les dépense, qui n’a pas hésité à faire une concurrence déloyale pour rester avec le monopole des syndicats de footballeurs.

Aganzo et la concurrence déloyale

Le président de l’AFE fait l’objet d’une enquête pour sa relation avec Ana Vila, ancienne trésorière de Futbolistas ON, qui aurait divulgué des données de l’organisation pour laquelle elle a travaillé jusqu’en avril 2019 dans le but d’influencer une élection dans laquelle elle était en jeu –avec 1,3 million d’euros de butin– la représentativité des deux syndicats dans le football espagnol.

Comme indiqué dans un rapport d’expert, Vila a extrait des données fondamentales des ordinateurs des joueurs de football ON quelques heures avant de quitter l’entreprise et sans même demander le chômage. Le responsable, selon les enquêtes policières, aurait pu envoyer toutes sortes de données AFE relatives à subventions, facturation, paie, contrats, données fiscales des affiliés et même accords signé par l’organisation pour laquelle vous avez travaillé.

Les responsables de l’AFE, dont le secrétaire général Diego Rivas, ils se seraient vantés s’ils avaient obtenu ces données de leurs concurrents Footballers ON. “Vous facturez très peu”, “J’ai plus que révisé vos comptes” ou “J’ai vu votre modèle 347 du Trésor”, seraient quelques-unes des subtilités que la main droite d’Aganzo aurait dit à ses concurrents. Pas en vain, OKDIARIO a eu accès à certains de ces audios où ces déclarations très sérieuses sont créditées et qui sont entre les mains de l’UDEF. En fait, Rivas aurait pu mentir devant le juge en octobre 2019, assurant qu’il n’y avait aucune information confidentielle sur le syndicat Futbolista ON.

L’affaire, qui réunit les attributs du contre-espionnage et du vol de données, C’est une goutte de plus dans le verre d’un Aganzo qui a également été accusé par un ancien employé, Antonio Saiz, pour corrompre un agent public avec 3 000 euros pour obtenir des informations de Futbolistas ON. Le directeur d’alors de Second B et Third d’AFE a reconnu au parquet qu’Aganzo lui avait ordonné d’obtenir des documents confidentiels sur vos concurrents indépendamment des dépenses financières. Cette affaire fait également l’objet d’une enquête et de nombreux affiliés se posent la même question: Est-ce qu’Aganzo utilise l’argent de ses honoraires – qui augmente d’ailleurs – pour mener une sale guerre contre les joueurs de football ON?

Le président de l’AFE devra répondre à cette question et à d’autres dans une Assemblée qui sera au moins chaude. Aganzo est réélu l’année prochaine et après avoir fait l’objet d’une enquête pour ce type de comportement, qui rejoignent d’autres absolutistes au sein de l’organisation, rendent leur continuité à la tête du syndicat peu viable. Sans oublier, bien sûr, qu’elle a déjà vendu les joueurs de la pandémie, suivant les vœux de Thèbes pour que les joueurs soient sur le terrain, mettant l’argent de la Ligue avant la santé des joueurs.