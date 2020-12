▲ L’entraîneur expérimenté a fait l’éloge des installations sportives de Rayados. Photo Facebook de Leganés

De la rédaction

Journal La Jornada

Mardi 8 décembre 2020, p. a14

Les Rayados del Monterrey ont présenté à travers une vidéo leur nouveau stratège, Javier Vasco Aguirre, qui revient au football mexicain après deux décennies et le fait convaincu d’arriver dans une institution avec un complexe moderne, qui n’envie pas le meilleur du monde. , alors il a promis de redonner aux fans avec des sceptres.

J’essaierai de revenir avec les titres de cette affection qu’ils donnent à l’équipe depuis tant d’années. Nous essaierons de vous faire sentir fier de votre équipe.

Il a ajouté que Monterrey doit être aux premières places tout au long du championnat et sortir pour gagner en championnat, car il a tout pour y parvenir. Il n’y a pas d’excuses, il n’y aura pas de zone de confort, a prévenu le sélectionneur qui remplace Antonio Mohamed.

L’arrivée d’Aguirre au Mexique est prévue dans les prochaines heures, tandis que l’équipe rentre de vacances jeudi pour se préparer pour le tournoi Clausura 2021. Mais depuis hier, le conseil d’administration a officialisé l’annonce du retour de l’ancien barreur de Pachuca et Tri, à deux reprises. Coupe du monde. Dans la vidéo, Vasco a déclaré qu’il était convaincu de revenir car l’institution royale me propose tout pour continuer à grandir.

Après avoir salué avec un: Bonjour les amis, je suis Javier Aguirre, je suis Rayado et Monterrey à l’étage, il a parlé des installations de son nouveau club: «Impressionnant … et regardez, j’ai fait le tour du monde! Pendant une année que j’ai conçue pour aller à Paris, une année sabbatique, j’ai déménagé dans toute l’Europe pour voir des techniciens, des amis, des formations, des installations et, sans crainte de me tromper, c’est parmi les meilleurs des meilleurs.

C’est-à-dire que de dernière génération, les installations, tant El Barrial que le stade, ne demandent rien à de nombreux stades et installations en Europe ou au Japon. Monterrey fait partie du top 10 non seulement en Amérique, mais dans le monde en termes d’installations, a-t-il déclaré.

Aguirre a déclaré que Rayados est actuellement très différent de celui qu’il a quitté lorsqu’il a décidé de se rendre en Europe il y a près de deux décennies, une période au cours de laquelle il a remporté quatre titres de champion, quatre Concachampions et deux Coupes Mx. Elle est perçue comme une équipe florissante du 21ème siècle, les titres parlent ainsi, elle a connu une croissance impressionnante à vitesse de croisière.

Concernant ce qu’il propose, il a indiqué: J’essaierai d’être à la hauteur de l’exigence. En tant que professionnel j’ai été un peu ou beaucoup d’aventurier, je dirais, mais une fois installé, où que ce soit, je m’en fiche, j’aime beaucoup le travail, j’aime être sur le court et exiger le joueur … je suis un gars qui parle beaucoup, je vois beaucoup dans les yeux, j’essaye d’être transparent et franc.

Le barreur mexicain a déclaré que dans son expérience, il a appris à s’adapter rapidement à l’équipe, à s’entraîner dans des climats défavorables, avec des chutes de neige à Saragosse, à Pampelune, avec des traducteurs en Arabie, mais que maintenant il est heureux de rentrer dans son pays, car je il fallait l’abri du Mexique et la carnita rôtie.