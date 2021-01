De la rédaction

Journal La Jornada

Samedi 9 janvier 2021, p. a10

Javier Vasco Aguirre, entraîneur de Monterrey, a surpris les supporters de l’Albiazul en se dispensant du colombien Dorlan Pabón, l’un des principaux joueurs de l’équipe, pour ses débuts dans le tournoi Guardianes 2021, ce samedi contre Atlas, en raison de la domination étrangère, et a rapporté que l’Argentin Nicolás Sánchez n’aura pas non plus de participation pour avoir Covid-19.

«L’équipe est décidée, ça m’a coûté. Il y a 20 ans, il n’y avait pas cette règle (qui ne permet de jouer qu’avec neuf étrangers) et cela crée déjà un problème sain d’en retirer un ou deux qui méritent une opportunité comme les autres et vous commettez une injustice envers le joueur. Nico est l’un pour Covid-19 et Dorlan est l’autre qui reste à la maison. Ils font partie des défis auxquels sont confrontés les entraîneurs », a-t-il déclaré hier lors d’une conférence de presse.

De même, il a laissé entendre qu’il utilisera le duo composé de Rogelio Funes Mori et Vicent Janssen avant l’équipe rouge-noir, qui, a-t-il estimé, se combine bien.

Le bon footballeur peut jouer dans n’importe quelle position, cela ne le dérange pas de le faire avec un ou deux. Il n’y a pas de limites au schéma tactique, aujourd’hui le footballeur doit comprendre qu’il doit agir d’une manière quand il a et n’a pas le ballon. Ces deux éléments sont compatibles, a-t-il souligné.

Applaudissez l’arrivée de nouveaux techniciens

Par contre, il a indiqué que les techniciens qui avaient été licenciés le semestre précédent seront manqués; cependant, il a applaudi l’arrivée de nouveaux entraîneurs.

«Nous regretterons ceux qui ne sont pas là, Miguel (Herrera), (Robert Dante) Siboldi, champions il n’y a pas longtemps, Tony (Antonio Turco Mohamed), Chepo (José Manuel de la Torre), bref, et certains d’entre nous sont arrivés qui marchaient là-bas et de nouveaux, d’autres endroits et cette rotation que nous avons très assumée.

Dans la mesure où on peut véhiculer une idée, les équipes vont travailler ou pas, c’est intangible, mais il n’y a pas d’entraîneur sans joueurs. Notre travail est d’essayer de bien jouer au football, qu’ils croient en vous, dit-il.

Vasco n’incluait pas non plus le Paraguayen Celso Ortiz, qui avait commencé avec l’ancien entraîneur de Rayados, Antonio Mohamed. Sa place sera occupée par l’Argentin Matías Kranevitter.