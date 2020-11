Javier Reverte a obtenu le titre de son merveilleux livre sur la Grèce “Cœur d’Ulysse” non seulement parce que pour voyager en Grèce, il faut avoir un cœur comme celui d’Ulysse, mais parce que le cœur d’Ulysse est le protagoniste de l’un des moments les plus marquants de la civilisation occidentale . Dans “L’Odyssée” d’Homère, Ulysse se fait un avertissement demandant la paix en arrivant à Ithaque, il voit les excès des prétendants et sent l’impulsion d’une vengeance hâtive. Ce moment est, comme le dit l’helléniste française Jacqueline de Romilly, la première fois dans notre culture qu’un humain ne parle pas avec ses semblables ou avec les dieux, mais avec lui-même, et le début de la psychologie, le témoignage inaugural de la conscience qui réfléchir à leur vie privée. Homer dit qu’Ulysse “a aboyé”, mais il l’a réprimandé en frappant sa poitrine et a dit: “Tais-toi, ma chérie, tu as souffert d’autres choses plus dures.” Comme Ulysse, nous, fans de football, nous nous faisons une réprimande jour après jour lorsque nous voyons nos stades vides et des rues pleines d’idiots brûler des conteneurs ou célébrer des fêtes dégoûtantes sans masques et sans respect. Nos cœurs aboient, comme Ulises, mais nous nous battons la poitrine parce que nous nous souvenons que d’autres choses qui sont plus dures nous souffrent et que le football n’est qu’un match joyeux, beau et excitant, mais ce n’est même pas le plus important des moins importants. Le football Ithaca est occupé par des prétendants ignorants, inquiets et impolis. Soyez patient, mon cœur. Le football reviendra dans les tribunes et les barres des bars.

Bond, James Bond, a toujours demandé à être servi son cocktail préféré secoué, non mélangé. Mais dans “Casino Royale” (bien que dans ce film Bond ne soit pas joué par Connery, mais par Daniel Craig), le barman demande à Bond s’il veut que le cocktail soit secoué ou mélangé et l’agent 007, de très mauvaise humeur car le diabolique Le Chiffre le bat au poker, il répond: “Ai-je l’air de m’en soucier?” On va voir, des trileros VAR, des haters Messi qui sortent de leurs trous, du football apocalyptique, intégrés dans le déni d’un sport qui malgré qui est populaire et non populiste, des démagogues qui croient que la solution à nos problèmes passe par se comporter avec le football comme le ferait Robin Hood avec le shérif de Nottingham, des voyous qui utilisent le football comme alibi pour lancer des pavés sans avoir l’intention de découvrir que la plage est en dessous, criant et manquant de commentateurs, des socialistes qui s’accrochent à leurs faits alternatifs et quoi ils mélangent tout (le football comme continuation de la politique et l’histoire par d’autres moyens) parce que dans le bruit ils vivent mieux … Avons-nous un visage qui nous tient à cœur? Football trépidant ou football mixte, l’important est que le football soit un cocktail qui n’est pas seulement très savoureux mais qui a toujours, que notre équipe gagne ou perd, une licence à aimer.