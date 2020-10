Juan Román Riquelme et Pablo Aimar étaient deux des grands footballeurs que le football argentin a donnés ces derniers temps. Mais en plus de se faire face en club et de partager plusieurs années en équipe nationale, ils sont unis par une amitié qui transcende le football.

Maintenant, Aimar a parlé de cette relation qu’il entretient avec Riquelme et a soutenu qu’il n’aime pas quand ils les comparent: “Je n’aime pas voir ça. Je n’ai jamais aimé ça, pas même quand le protagoniste de l’enquête est un autre. Je n’ai jamais aimé ou aimé les gens qui faire l’éloge de l’un, il tue l’autre. Et c’est très argentin. Je n’aime pas ça. Alors si dans ce cas c’était moi, l’un de ceux qui parlaient, je n’aime pas m’impliquer, lisez-le, non non … “

Le clown a expliqué que “Il nous est arrivé que nous ayons vécu longtemps ensemble dans des équipes de jeunes, que nous ayons quitté une séance d’entraînement et que 10 garçons sont allés dîner ensemble. Qu’est-ce que jouer contre après ça avait à voir? Qu’allions-nous faire, oublier ça? à Villarreal et moi à Valence et le match s’est terminé et nous sommes restés à la porte des vestiaires pour discuter jusqu’à ce que tout le monde soit parti. Ou plus tard, il restait dîner chez moi ou vice versa “

Au milieu de l’entretien, il a reçu un message de Roman lui-même qui l’a surpris. “Je l’aime beaucoup, je lui envoie un gros bisou. Passe un bon moment, Nain, puis je t’appellerai au téléphone et je verrai quand on se verra pour quelque chose à manger. Un gros bisou,” dit Román.

Compte tenu de cela, Aimar a affirmé que “je lui dis Cabezón. Il est le premier avec qui j’ai partagé une équipe et qui a joué de la compréhension, disons. Roman était un joueur de football qui comprenait le jeu. Il savait où étaient les 10 autres, au milieu du match. . Parler, savoir … Il y en a qui le remarquent très vite. “

De plus, dans un aperçu de la note qu’il a donnée à Goal, l’ancienne star de River et de Valence, entre autres, a déclaré que Riquelme était ce qu’il était en tant que joueur “également en raison du fait qu’il était passionné par le jeu. Ayant joué à 6 , à 7, 8, 9 … tout le temps Dans la rue, dans le quartier Ne pas manquer une séance d’entraînement, prendre deux trains Il est venu un jour pour raconter à la propriété comment il est arrivé à Ezeiza. J’aime vraiment le jeu “

Pour conclure, il a déclaré qu’il ne le voyait pas comme un entraîneur après avoir commencé à faire ses premiers pas en tant que manager. “Je pense que maintenant il a trouvé sa place et les fois où nous avons parlé, il m’a dit qu’il allait bien là-bas, qu’il était heureux”, terminé.