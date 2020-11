Au calme, au calme et à la maison. Donc Diego Armando Maradona nous a quittés le 25 novembre 2020 à l’âge de 60 ans. Il nous a quittés trop tôt, mais il n’a pas pu s’enfuir à mort lors de son dernier dribble. El Pelusa est décédé chez lui à Tigre, la résidence où il était arrivé après avoir été libéré après son opération pour un caillot à la tête.

Le journal argentin Clarín publie ce jeudi comment ils étaient les derniers jours de Diego Armando Maradona, prisonnier de la dépression Cela l’a empêché de pouvoir s’entraîner à nouveau, d’être loin de l’herbe, du ballon qu’il aimait tant. Dans les derniers jours de sa vie, Maradona a souffert de plusieurs rechutes de santé et d’une humeur avec des pics dépressifs élevés, une situation clinique qui a obligé son équipe médicale à reporter sine die l’idée que Diego revienne sur le terrain pour continuer à diriger Gimnasia. et Esgrima de La Plata, sa dernière équipe.

le le diagnostic médical n’a varié à aucun moment puisque Maradona a été libéré de la clinique Olivos après avoir subi une neurochirurgie pour enlever l’hématome sous-dural sur sa tête. Il s’agissait de Diego recevant un traitement médical intensif pour stabiliser son état mental et physique détérioré par sa dépendance à l’alcool et aux psychotropes. C’était une récupération lente et longue mais Maradona voulait vivre chaque jour avec la même intensité qui a marqué toute sa vie.

Maradona Il a passé ses derniers jours dans sa nouvelle maison de Tigre accompagné d’une infirmière stagiaire qui était à ses côtés 24 heures sur 24.Selon Clarín, il a effectué des exercices de motricité sous les ordres de son kinésiologue, a été entouré de son cercle intime et a été visité par ses enfants, principalement Gianinna et Jana. Il lui était interdit de consommer de l’alcool afin qu’il n’interagisse pas avec le cocktail de médicaments qu’il prenait.

Dans une deuxième phase de son traitement, organisée par son médecin personnel, Leopoldo Luque, Diego Armando Maradona a voulu retrouver son illusion de vivre, trouver une nouvelle motivation, un moteur pour s’activer et sortir de la dépression qui le noyait. . “Rien ne motive Diego”, ont dit les amis les plus proches à Maradona à la veille de son 60e anniversaire.

Pour motiver Maradona, il n’y avait qu’une seule solution: le renvoyer sur l’herbe. Le ballon pourrait être son seul remède, mais ce retour aux champs a heurté de plein fouet sa situation médicale, ce qui l’a découragé de s’entraîner à nouveau … du moins jusqu’à ce qu’il soit guéri. Chaque décision a été approuvée par Djalma et Giannina. Mais dans les derniers jours, Diego a empiré, il était de plus en plus découragé, tout lui coûtait. Et à la fin vint le dénouement.

C’est ainsi que se sont déroulées les dernières heures de Diego

Maradona s’est levée après dix heures du matin, plus tôt que son heure normale avant sa dernière rechute de santé. Diego n’était pas un homme du petit matin. Fluff prit son petit déjeuner, fit une petite promenade et se recoucha. Son ami proche Maxi, son avocat, son neveu Jonny, l’infirmière et la femme de chambre sont chez Tigre.

Deux heures après, l’infirmière suisse Médica et le psychologue vont donner ses médicaments à Maradona, qui ne réagit pas. Ne se réveille pas. Le journal Clarín publie les premières nouvelles de son mauvais état.

Les ambulances arrivent mais Maradona ne réagit pas. Bien que Diego ait reçu des soins médicaux immédiats, rien ne pouvait être fait d’autre que de certifier sa mort. Dalma, Gianinna et Jana arrivent de Buenos Aires. Aussi cinq ambulances. Une heure pour essayer de le faire revivre. C’était impossible. L’œdème pulmonaire provoque un arrêt cardiaque et Diego nous quitte. Le reste appartient à l’histoire.

Repose en paix, Diego Armando Maradona.