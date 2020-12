Mis à jour le 13/12/2020 à 08:07

Quincy Promes, joueur de la Ajax et international avec la sélection du ‘Orange mécanique‘, il a été arrêté ce dimanche sur des soupçons d’agression à l’arme blanche survenue en juillet dernier, ont rapporté plusieurs médias néerlandais citant des sources policières.

L’incident s’est produit lors d’une fête de famille, dans un entrepôt appartenant à Promes situé à Abcoude, une petite ville à quatorze kilomètres d’Amsterdam.

Après une discussion animée, l’ancien joueur de Séville aurait poignardé la victime avec un couteau, qui a été grièvement blessée, a déclaré le journal payant le plus lu aux Pays-Bas, «De Telegraaf».

Certains participants à la fête se seraient interposés entre Promes et la victime, ce qui aurait empêché l’événement d’être plus grave.

La plainte a été déposée il y a un mois et a donné lieu à “une enquête qui a conduit à une arrestation ce matin”, a indiqué une source policière citée par le journal.

Le footballeur sera dans les locaux de la police pour un maximum de trois jours, bien que sa détention puisse être prolongée en cas de détention préventive. La peine maximale pour un crime de blessure grave résultant d’une agression physique est de quatre ans au maximum aux Pays-Bas.

L’Ajax, qui dirige l’Eredivisie néerlandaise, a révélé dans une réaction rapide que le joueur ne s’était pas présenté à l’entraînement en équipe ce matin.

Promes a disputé 40 matchs pour l’équipe nationale des Pays-Bas et a fait ses débuts dans le football professionnel en 2012 avec le néerlandais Twente. Il est ensuite passé par les Go Ahead Eagles et le Spartak Moscou avant de rejoindre Séville, qui l’a signé pour la saison 2018/19. Un an plus tard, il a été échangé à Ajax.

Samedi dernier, l’attaquant a inscrit le deuxième but de la victoire de l’équipe d’Amsterdam contre le PEC Zwolle (4-0) dans un match disputé à la Johan Cruyff Arena. .

