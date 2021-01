Huitième étape du Rallye Dakar .

Le Qatar Nasser Al-Attiyah (Toyota Gazoo Racing) coupé 3 minutes au français Stéphane Peterhansel (X-Raid Mini JCW) sur la huitième étape du Rallye Dakar, dans laquelle il a gagné avec un 52 secondes d’avance sur l’Espagnol Carlos Sainz (X-Raid Mini JCW).

À peine 4 minutes et 50 secondes séparent Nasser Al-Attiyah de la première place dans la course automobile après avoir signé son victoire de quatrième étape -en plus du prologue- dans cette édition du Dakar. Le Qatar a battu Carlos Sainz de 52 secondes dans la huitième des douze étapes, avec 334 kilomètres de connexion et 375 de spéciale de Sakaka à Neom, et garde vivantes ses chances de réussir en Arabie Saoudite. Stéphane Peterhansel est arrivé troisième, 3:03 derrière le vainqueur du jour.

Au total, le treize fois vainqueur du Rallye Dakar marque 4:50 à Al-Attiyah et 38:55 à Sainz, le champion en titre de la catégorie automobile.. La liste des favoris pense déjà à la neuvième étape, avec 109 kilomètres de connexion et 465 de spéciale.

Cette boucle, à Neom, débutera au pied de la mer Rouge. le pentes rapides et très sablonneuses Ils feront de cette spéciale l’une des plus exigeantes de cette édition du Dakar qui pour la deuxième année consécutive se déroule en Arabie Saoudite.