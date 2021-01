La voiture du qatari Nasser Al-Attiyah lors de la première étape. EP

Le Qatar Nasser Al-Attiyah (Toyota Gazoo Racing) a remporté la deuxième étape du Rallye Dakar, un jour où l’Espagnol Carlos Sainz a cédé la tête de la course automobile générale à son partenaire de l’équipe X-Raid Mini JCW, le Français Stéphane Peterhansel.

Après la deuxième étape, avec 457 kilomètres de spéciale et 228 de liaison entre les villes de Bisha et Wadi Ad-Dawasir, Carlos Sainz tombe à la deuxième place du classement général, 6 minutes et 37 secondes derrière Stéphane Peterhansel.

Le Français a terminé deuxième d’une longue étape de dunes, dans laquelle Nasser Al-Attiyah a imposé son talent et son équitation. Carlos Sainz, le tenant du titre, a terminé troisième de la deuxième étape du Rallye Dakar, qui pour la deuxième année consécutive se déroule en Arabie Saoudite.

Joan Barreda remporte la deuxième étape

De son côté, les Espagnols Joan Barreda (Honda) Il a été le vainqueur de la deuxième étape du Rallye Dakar, dans la catégorie moto, dont le classement général mène avec un coussin de 6 minutes et 23 secondes sur le dernier champion, l’Américain Ricky Brabec.

L’homme de Castellón a bouclé les 457 kilomètres de spéciale, entre les villes de Bisha et Wadi Ad-Dawasir, en première position avec un temps de 4 heures, 17 minutes et 56 secondes.

Barreda a pris 3 minutes et 55 secondes dans le but de l’Américain Ricky Brabec (Honda) et a été placé devant le général. Son loyer est de 6 minutes et 23 secondes sur le champion en titre.

Ce résultat prometteur place Joan Barreda comme un sérieux prétendant au titre en Arabie Saoudite. Le pilote Honda a dominé l’étape du début à la fin, enregistrant le meilleur temps depuis le premier point chronométré.

A été récompensé sa 25e victoire dans une étape du Rallye Dakar, également accompagné de la direction du général. De plus, il a réussi à égaler son compatriote Marc Coma à la quatrième position du classement historique des victoires de spéciale moto.

De son côté, l’Australien Toby Price (KTM) a vécu une malheureuse journée dans les dunes et est passé de la tête du général à accumuler un déficit de 17 minutes et 39 secondes par rapport au nouveau leader.

Cela a permis au Botswana Ross Branch (Yamaha) et Chilien Pablo Quintanilla (Husqvarna), qui a complété ce lundi le podium de l’étape, se classant respectivement troisième et quatrième au classement général. .