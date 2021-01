8

Le Qatar Nasser Al-Attiyah (Toyota Gazoo Racing) a dominé la spéciale de ce samedi et a pris la tête du classement des voitures du Rallye Dakar avec 36 secondes d’avance sur le tenant du titre d’Espagne Carlos Sainz (X-Raid Mini JCW), victime d’un piquer.

Le dernier champion était le premier des pilotes de la catégorie auto à prendre le départ et, accompagné de son copilote Lucas Cruz, a donné 36 secondes dans l’étape du prologue, À 11 kilomètres, dans la ville portuaire de Djeddah. Carlos Sainz a subi une crevaison après deux kilomètres de spéciale sur la roue arrière droite et, à la fin, il a dû changer le pneu.

Ce revers a causé le Madrilène a perdu du terrain par rapport aux grands favoris.

Dans ce premier parcours, qui permet à l’organisation de se qualifier pour la première étape ce dimanche, la Toyota de Nasser Al-Attiyah (5h48), l’Arabie Yazeed Al Rajhi (+00: 08) et le Polonais Jakub ont brillé. Przygonski (+00: 12).

Dans le top 10, ils ont terminé de même le Néerlandais Bernhard Ten Brinke, l’Argentin Orlando Terranova, le Français Mathieu Serradori, l’Emirati Khalid Al Qassimi, le Français Sébastien Loeb, le Tchèque Martin Prokop et le Russe Vladimir Vasilyev. Les dix premiers ont été regroupés en 17 secondes.

Il a aussi français Stéphane Peterhansel, vainqueur du Dakar 13 fois, a terminé onzième, 19 secondes derrière le leader.

Jusqu’au 15 janvier les participants passeront par douze étapes L’Arabie saoudite dans une direction sud-est-nord-sud. Sur les 7646 kilomètres parcourus, 4767 sont chronométrés (63%, 2% de moins qu’en 2020).

Les pilotes et les équipes ont dû subir des mesures de protection contre le COVID-19, tout comme le reste de l’environnement de course. Plus de 2 400 tests PCR ont été réalisés pour former le «Dakar bubble group», dans lequel évoluera la caravane du rallye.