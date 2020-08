Le talisman Carlos Eduardo est sur le point de devenir le chef de file de la fenêtre de transfert estivale de la Ligue arabe du golfe après qu’Al Hilal ait accepté une résiliation anticipée et que les rapports se soient multipliés sur un passage au Shabab Al Ahli Dubai Club.

Eduardo, 30 ans, a remporté sept trophées majeurs et est devenu le meilleur buteur étranger de tous les temps des leaders de la Ligue professionnelle saoudienne 2019/20, avec 81 buts en 156 matches, depuis l’arrivée de Porto en juillet 2015. Ses réalisations remarquables ont été célébrées sauvagement avec ses coéquipiers après le coup de sifflet final de la victoire 2-0 de mardi contre Al Faisaly et une déclaration reconnaissante diffusée sur le compte Twitter officiel du club, déclarant «en raison de sa blessure qui nécessite un programme de traitement et de réadaptation pour les deux semaines à venir »et« pour lui donner l’opportunité de rejoindre son nouveau club »une sortie est accordée à« 15 jours restants »sur son contrat.

Le journal Al Iittihad a déclaré que le milieu de terrain brésilien devrait à Dubaï «d’ici quelques heures» pour terminer les procédures à temps pour être inscrit à la reprise de la Ligue des champions de l’AFC 2020 le mois prochain. Al Bayan a ajouté qu’un contrat de trois ans, d’une valeur de 3 millions de dollars par an, avait été convenu avec l’équipe qui dirigeait l’AGL 2019/20 avant son annulation en raison du coronavirus.

«Adieu», a posté Eduardo sur Instagram. «Cinq ans, sept championnats (inshallah, huit), 81 buts, 20 passes décisives, 156 matchs et d’innombrables moments heureux que je conquiert avec l’aide de vous tous.

«C’est un tel honneur d’être un joueur brésilien en terre saoudienne et j’ai fait de cet endroit ma deuxième maison, en fait ma première depuis de nombreuses années. Je pars mais tu me manques déjà, mais avec le sentiment de mission accomplie, et sûr que j’ai fait de mon mieux pour ce club à chaque instant.

«Hilal et les fans seront dans mon cœur, merci pour tant de moments magnifiques, remarquables et inoubliables.

«Maintenant, je dis au revoir, mais d’abord je remercie Dieu et j’espère rester toujours dans votre cœur! Merci beaucoup et le rêve continue! Je te verrai prochainement. »

Eduardo sera la troisième capture de la fenêtre par Shabab Al Ahli. Le transfert de prêt du défenseur central des Émirats arabes unis Khalifa Mubarak à Al Nasr a été transformé en transfert gratuit et le défenseur central des moins de 23 ans des Émirats arabes unis Hamdan Naser est précédemment arrivé d’Ittihad Kalba, mais a été prêté directement aux lutteurs Fujairah.

Les modifications apportées à l’unité étrangère à quatre joueurs, à l’heure actuelle, verront Eduardo remplacer l’ailier argentin Fede Cartabia après qu’une prolongation de prêt du Deportivo La Corogne n’ait pas été achevée. L’attaquant moldave Henrique Luvannor a rejoint Al Wahda, avec le remarquable espoir ouzbek Azizjon Ganiev – qui a été acheté à Nasaf en janvier – étant enregistré pour la première fois au niveau national.

Le franc-tireur brésilien Leonardo et l’attaquant espagnol Pedro Conde, qui ont marqué une fois en huit matches à la suite d’un changement hivernal de Bani Yas, ont été retenus.

L’entraîneur recrue Gerard Zaragoza commencera ses engagements 2020/21 lors du match d’ouverture de la Coupe du Golfe Arabique le 3 septembre contre Al Dhafra. Ils se rendent ensuite à Ittihad Kalba le 9 septembre pour le début de leur AGL.

