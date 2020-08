La ligne d’arrivée approche à grands pas dans cette campagne de la Ligue professionnelle saoudienne 2019/20, atypiquement et allongée.

Les leaders Al Hilal pourraient remporter la couronne de leurs voisins Al Nassr lors de la 28e semaine de match, grâce à leur avantage de six points. Les promus Al Adalah, en revanche, ont besoin d’un miracle pour éviter de devenir le premier camp relégué ce terme.

L’intrigue abonde également dans les deux moitiés de Djeddah alors qu’Al Ittihad et Al Ahli déboulent.

Voici trois matchs à ne pas manquer:

AL HILAL V AL HAZEM (SAMEDI, 21:40)

Le ruban bleu et les feux d’artifice ne sont pas tout à fait prêts à voler dans la nuit de Riyad.

Hilal reste sur le point d’ajouter la couronne SPL au succès chéri de novembre 2019 en Ligue des champions de l’AFC. Ils ne le font pas à la légère, mais un écart de six points avec trois matches à combler devrait être plus que suffisant après le spectacle tardif de mardi contre Al Faisaly.

Une nouvelle déception était apparue imminente à la suite du retournement 2-1 de la semaine dernière à Ahli. Bafetimbi Gomis et Omar Khrbin ont ensuite démontré la profondeur du talent au sein des rangs de Razvan Lucescu, voyant leur Ligue des champions de l’AFC chassant leurs adversaires 2-0 lors d’une soirée où le club a fait ses adieux à Carlos Eduardo, lié au Shabab Al Ahli Dubai Club, après cinq ans de service exceptionnel. .

Al Hazem occupe le deuxième rang et devrait, sur le papier, menacer peu. Un record récent d’une victoire, deux nuls et six défaites a propulsé les charges d’André vers la zone de largage, avec une répétition du sauvetage d’urgence de 2018/19 dans le play-off de relégation n’est plus une option.

Un niveleur à la 91e minute du maestro italien Sebastian Giovinco, cependant, a été requis par Hilal en décembre pour éviter une défaite embarrassante dans le match inverse. Avec seulement deux points séparant Hazem de la sécurité, il y a de nombreux encouragements à invoquer un affichage tout aussi provocant.

Hilal ne peut pas réclamer son troisième trophée SPL en quatre saisons, ce tour, à moins d’améliorer le résultat de Nassr, grâce à la défaite 2-1 en derby d’octobre. Mais ils devraient faire un autre pas important vers sa sécurisation.

Prédiction: 5-0

AL AHLI JEDDAH V AL SHABAB (DIMANCHE, 21:40)

Ahli ressemble à une voiture qui perd le contrôle, l’entraîneur Vladan Milojevic se débat avec le volant et tente d’éviter une catastrophe imminente.

Une ouverture sereine à la reprise les a vus prendre la troisième place grâce à deux victoires – une place d’arrivée à partir de laquelle ils atteindraient la Ligue des champions de l’AFC, via un play-off ou une place automatique, sans se soucier des caprices de la King’s Cup. . Des nids-de-poule, cependant, sur et en dehors du terrain ont commencé à apparaître.

Le dernier est, potentiellement, le plus grave. L’attaquant vedette Omar Al Somah est rapporté par @DawryWaleed à vouloir sortir, un scénario redouté qui lui refuserait le buteur emblématique de 165 buts en 182 points.

Cette histoire est apparue sur le dos d’une défaite 2-1 qui a sapé l’élan à Damac, troisième bas, un résultat pour écraser la joie débridée après avoir battu le leader en fuite Hilal.

Ce résultat semble avoir calmé le tumulte causé par – entre autres choses – la plainte de l’attaquant d’AWOL Cap-Vert Djaniny à la FIFA, l’opération d’urgence du milieu de terrain brésilien Josef De Souza pour guérir l’appendicite, la défection d’Abdulfattah Asiri à Nassr pour 2020/21 et l’Algérie gênante la réticence de l’intrigant Youcef Belaili à quitter son pays d’origine.

Il est difficile de savoir à quoi s’attendre maintenant d’Al Shabab, septième. Pedro Caixinha a été témoin de sept points perdus par rapport aux neuf derniers, seul l’ailier colombien Danilo Asprilla a pris vie.

Le même joueur était sur la cible lors du triomphe 1-0 de décembre dans ce match.

Ahli reste troisième. Ils doivent suivre un cours de plus en plus troublé pour s’y accrocher.

Prédiction: 0-0

AL FATEH V AL ITTIHAD (DIMANCHE, 19:40)

L’évasion ou l’oubli vous attendent.

Al Fateh et Al Ittihad sont assis sur le précipice des trois derniers, un point et deux points – respectivement – devant. Tous deux ont remporté deux victoires et fait match nul lors de l’un de leurs trois derniers matches, tous deux sont de plus en plus convaincus que les campagnes en difficulté ne recevront pas la punition ultime.

Cet affrontement au stade Prince Abdullah bin Jalawi semble décisif.

Le Fateh n’a passé que quatre tours en dehors des places de relégation, tandis qu’Itihad n’est tombé que lors de la quatrième semaine de match et s’est rapidement dégagé. Cependant, d’autres dérapages à ce stade pourraient être mortels.

Les présages positifs semblent plus grands pour Ittihad. Les doublés de l’attaquant brésilien Romarinho et du pilote saoudien Fahad Al Muwallad – rasant la rouille après son interdiction de dopage – ont infligé une défaite 4-1 à son compatriote Al Fayha.

Ce double acte peut blesser n’importe quelle équipe en Asie, sans parler de la sixième arrière-garde la plus fuyante de la SPL à Fateh (44 buts encaissés). Un autre trio a été admis lors de l’épopée 4-3 de Hazem lundi.

Ce score, cependant, a présenté le personnage dans les rangs de Yannick Ferrera. Attendez-vous à un autre concours passionnant dimanche.

Prédiction: 1-1

