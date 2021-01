Il L’Arabie Yazeed Al Rajhi (Overdrive Toyota) s’est imposé ce mercredi dans la dixième étape du Dakar, dans la catégorie des voitures.

Al Rajhi, également vainqueur de la septième spéciale, bat le Qatarien Nasser Al-Attiyah par 2:04 (Toyota Gazoo Racing) dans les 342 kilomètres chronométrés de Neom à Al’Ula. Le Qatari a coupé le Français Stéphane Peterhansel (X-Raid Mini JCW) de 49 secondes au général, troisième mercredi.

En général, Nasser Al-Attiyah reste deuxième, 17:01 derrière le treize fois champion du Dakar, qui affrontera la spéciale la plus longue et la plus exigeante de cette édition avec un coussin important.

Ce jeudi, les participants font face à un 511 kilomètres de spéciale, dont 100 dunes. L’Espagnol Carlos Sainz (X-Raid Mini JCW), dernier champion du Dakar, atteindra la onzième et avant-dernière étape de la troisième place au général, avec une différence de 1 heure, 3 minutes et 44 secondes par rapport au leader.

Le Rallye Dakar, considéré comme le plus difficile au monde, se déroule pour la deuxième année consécutive en Arabie Saoudite.

Sur les motos

Il n’y a pas de favori clair dans le général moto, dépourvu de son dernier leader, José Ignacio Cornejo (Honda), lorsque le rallye atteint sa phase la plus décisive. L’adieu du Chilien, transféré à l’hôpital de Taduk et retiré de la course en raison du risque de commotion cérébrale, dessine un nouvelle perspective sur le classement des coureurs, totalement imprévisible, avec l’Argentin Kevin Benavides (Honda) comme nouveau leader, bien qu’avec une petite marge: 51 secondes sur le défenseur du titre américain Ricky Brabec.

Aussi le britannique Sam Sunderland (+10: 35) et l’espagnol Joan Barreda (+15: 40) Ils se voient avec des options pour être couronnés dans cette édition, sachant que la prochaine spéciale est propice à un grand retour entre les dunes.

“La course est longue et nous voyons, avec ce type de navigation et avec tout ce qui se passe chaque jour, que le combat est contre la race “, Joan Barreda a exposé en apprenant le retrait de Nacho Cornejo.

Le Chilien a subi une chute brutale au kilomètre 252 de la 342 spéciale. Il a récupéré et a tiré jusqu’à ce qu’il atteigne le but, mais suivant des critères médicaux, il a renoncé à se battre avec les meilleurs. Même avec la chute, il serait troisième, juste 1:07 derrière le premier.

La perte de Nacho Cornejo, ajoutée à Toby Price, renvoie Joan Barreda au combat pour le podium, à un moment où la fatigue multiplie la difficulté que présente déjà ce Dakar. “Plus de” rock and roll “du bien nous attend”, a plaisanté l’Espagnol. Lorenzo Santolino, septième, est l’autre Espagnol dans le top 10.

En quad, l’Argentin Pablo Copetti, déjà dépourvu d’options pour remporter un titre, il a remporté la victoire sur un parcours avec 241 kilomètres de correspondance et 342 de spéciale entre Neom et Al’Ula.

Pendant seulement 20 secondes, Copetti a battu le Chilien Ítalo Pedemonte pour signer sa deuxième victoire d’étape dans cette édition du Dakar, qui se déroule en Arabie Saoudite pour la deuxième année consécutive.

L’Argentin Manuel Andújar, leader du général, a également terminé troisième à 2:45.

Cela ne change pas trop le paysage global des quads. En effet, Andújar augmente son avance à 21 minutes sur le Français Alexandre Giroud, quatrième de cette spéciale.

Dans véhicules légers, le Russe Sergei Kariakin a cassé la séquence de trois victoires consécutives du Chilien Chaleco López, qui reste en tête du classement général, avec 10 minutes d’avance sur l’Américain Austin Jones.

De son côté, le Tchèque Martin Macik (Iveco) a réitéré son triomphe dans la dixième étape du Dakar dans la catégorie camion, avec un avantage de 1 minute et 40 secondes sur le leader général, le Russe Dmitry Sotnikov (Kamaz). Son revenu est de 47:22 sur son compatriote Anton Shibalov.